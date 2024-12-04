Η Νότια Κορέα έχει βυθιστεί σε αχαρτογράφητα νερά μετά από μια ασυνήθιστη νύχτα πολιτικής αναταραχής. Τι γίνεται μετά; Ποιοι χαίρονται για την αστάθεια στην ταραγμένη «γειτονιά»;

Πολιτικοί αναλυτές, στο CNN παρατηρούν, ότι η κρίση στη Νότια Κορέα έχει αρχικά «ταρακουνήσει» τις ΗΠΑ, τον βασικό της σύμμαχο, καθώς υπάρχει πιθανότητα να δοθεί ευκαιρία μέσω των αναταραχών να δημιουργηθεί ένας «νέος άξονας» μεταξύ Βόρειας Κορέας, Ιράν και Κίνας που υποστηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας.

Η κίνηση του Γιουν Σουκ Γέολ να κηρύξει στρατιωτικό νόμο αιφνιδίασε την Ουάσιγκτον δεδομένου ότι οι ΗΠΑ έχουν τουλάχιστον 30.000 στρατιώτες στη μεγαλύτερη υπερπόντια βάση τους στη Νότια Κορέα, που χρησιμεύει ως έλεγχος ενάντια σε μια εμπόλεμη Βόρεια Κορέα και ως αντίβαρο σε μια επιθετική Κίνα.

Οι ηγέτες στην Πιονγκγιάνγκ, το Πεκίνο και τη Μόσχα έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη Σεούλ, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, ευελπιστώντας ότι οι αναταραχές να υπονομεύσουν το βασικό προπύργιο της αμερικανικής ισχύος στην περιοχή.

«Μεγάλες προεκτάσεις»

Η συμμαχία ΗΠΑ - Νότιας Κορέας θεωρείται και από τις δύο χώρες ως ακρογωνιαίος λίθος της ειρήνης στην περιοχή, τη στιγμή που η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να απειλεί τη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ με το παράνομο πρόγραμμα των όπλων της.

Αυτή η απειλή έγινε πιο οξεία καθώς η Βόρεια Κορέα ενίσχυσε τη συνεργασία της με τη Ρωσία, στέλνοντας πυρομαχικά, πυραύλους και στρατιώτες - λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών - για να βοηθήσουν τον πόλεμο της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας.

«Οποιαδήποτε αστάθεια στη Νότια Κορέα έχει σημαντικές συνέπειες για τις πολιτικές μας στον Ινδο-Ειρηνικό», δήλωσε ο συνταξιούχος συνταγματάρχης Σέντρικ Λέιτον στον Wolf Blitzer του CNN, δείχνοντας πώς τα αμερικανικά στρατεύματα στη χώρα είναι προσανατολισμένα σε ένα σενάριο εναντίον της Βόρειας Κορέας. «Όσο λιγότερη σταθερότητα υπάρχει στη Νότια Κορέα, τόσο χειρότερο γίνεται η εκπλήρωση των πολιτικών μας στόχων».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εργάστηκε επιμελώς κατά τη διάρκεια της θητείας του για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης των ΗΠΑ με τη Νότια Κορέα, συναντώντας τον Γιουν πολλές φορές, αναφερόμενος στον Νοτιοκορεάτη ηγέτη ως «μεγάλο φίλο».

Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ εξέφρασε «ανακούφιση» όταν ο Γιουν αντιστράφηκε σε αυτό που ο εκπρόσωπος περιέγραψε ως «ανησυχητική δήλωσή του», προσθέτοντας ότι «η δημοκρατία βρίσκεται στα θεμέλια» της συμμαχίας ΗΠΑ-Νότιας Κορέας.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ ότι η συμμαχία παραμένει «σιδερένια», η αιφνιδιαστική κίνηση του Γιουν θα μπορούσε να προκαλέσει αμφιβολίες για τη συνεργασία και να αποδυναμώσει την αναπτυσσόμενη εταιρική σχέση Ιαπωνίας-Νοτίου Κορέας, λένε οι παρατηρητές.

Ένα άλλο επίπεδο αβεβαιότητας προστίθεται με την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει προηγουμένως σκεπτικισμό σχετικά με την οικονομική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας για τη φιλοξενία αμερικανικών στρατευμάτων.

«Οι ενέργειες του Γιουν πιθανότατα θα εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία και την προβλεψιμότητα της Νότιας Κορέας ως συμμάχου και εταίρου στα μάτια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας», δήλωσε η Rachel Minyoung Lee, ανώτερη συνεργάτιδα στο think tank Stimson Center στην Ουάσιγκτον.

«Αυτό είναι σοβαρό υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι υπάρχει τώρα ένα ισχυρότερο από ποτέ πυρηνικό στοιχείο στη συμμαχία (ΗΠΑ-Νότια Κορέα)», πρόσθεσε, επισημαίνοντας έναν μηχανισμό του 2023 που αναβαθμίζει τη συνεργασία για την πυρηνική αποτροπή μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας. , η οποία δεν διαθέτει δικά της πυρηνικά όπλα αλλά βασίζεται στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ.

Ταραγμένη γειτονιά

Η πολιτική αναταραχή δίνει την ευκαιρία στον Κιμ Γιονγκ Ουν να εκμεταλλευτεί το χάος.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας είναι γνωστό ότι επιλέγει κατάλληλες πολιτικές στιγμές για μεγάλες δοκιμές όπλων - για παράδειγμα εκτοξεύοντας έναν νέο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο λίγες μέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

«Γνωρίζουμε ότι στη Βόρεια Κορέα αρέσει να κοροϊδεύει το δημοκρατικό σύστημα της Νότιας Κορέας όποτε υπάρχει αναταραχή στη Σεούλ», δήλωσε ο Έντουαρντ Χάουελ, λέκτορας πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος επικεντρώνεται στην Κορεατική Χερσόνησο.

«Δεν πρέπει να εκπλαγούμε αν η Πιονγκγιάνγκ εκμεταλλευτεί την εσωτερική κρίση στη Νότια Κορέα προς όφελός της, είτε ρητορικά είτε με άλλο τρόπο», είπε.

Ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping και οι αξιωματούχοι του ιδιαίτερα παρακολουθούν με οργή καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τις συνεργασίες τους με τους συμμάχους στην περιοχή - ενόψει των ανησυχιών στην Ουάσιγκτον για μια αυξανόμενη απειλή από το Πεκίνο και τον βαθύτερο συντονισμό ασφαλείας με τη Μόσχα.

Και ο Yoon, ο οποίος έχει υιοθετήσει πιο σκληρή γραμμή για τη Βόρεια Κορέα από πολλούς από τους προκατόχους του, υπήρξε πρόθυμα σταθερός εταίρος των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Γιουν πρότεινε επίσης ότι η ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα μπορούσε να την αναγκάσει να επανεκτιμήσει το επίπεδο στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχει στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα, στην οποία δεν προμηθεύει άμεσα θανατηφόρα όπλα.

Όλα αυτά αυξάνουν τα διεθνή διακυβεύματα για την τρέχουσα πολιτική στιγμή, όποια κι αν είναι η έκβασή τους για τον Yoon, σύμφωνα με τον Howell.

«Σε μια εποχή που τα συμφέροντα της Νότιας Κορέας στον πόλεμο της Ουκρανίας έχουν κερδίσει την προβολή, δεδομένης της πλήρους πλέον εμπλοκής της Βόρειας Κορέας, η συνεργασία της Σεούλ με τους συμμάχους δεν μπορεί να παρεμποδιστεί από τον εσωτερικό διχασμό», είπε.

Πηγή: skai.gr

