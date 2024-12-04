Οι Αρχές της Πενσυλβάνια αναζητούν γυναίκα που έπεσε σε τρύπα εννέα μέτρων που άνοιξε κάτω από τα πόδια της, την ώρα που εκείνη αναζητούσε τη χαμένη γάτα της.

Μέλη της οικογένειας της 64χρονης Ελίζαμπεθ Πόλαρντ δήλωσαν την εξαφάνισή της, αφού εκείνη είχε βγει να ψάξει για τη γάτα το βράδυ της Δευτέρας.

Οι αξιωματούχοι που έφτασαν πρώτοι στο σημείο κόντεψαν και αυτοί να πέσουν στην ίδια τρύπα, που συνδέεται με ένα εγκαταλελειμμένο ανθρακωρυχείο.

Τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν μέσα στην τρύπα με μικρόφωνα και κάμερες, αλλά η Πόλαρντ δεν έχει εντοπιστεί ακόμη.

Μέχρι στιγμής οι κάμερες εντόπισαν αντικείμενο που μοιάζει με παπούτσι.

Το αυτοκίνητο της Πόλαρντ βρέθηκε σταθμευμένο πίσω από ένα εστιατόριο στην πόλη Μαργκερίτ, 65 χιλιόμετρα ανατολικά του Πίτσμπουργκ, νωρίς το πρωί της Τρίτης.

Η 5χρονη εγγονή της βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, είπαν οι αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι το κορίτσι αν και έμεινε μέσα στο κρύο είναι καλά.

Πηγή: skai.gr

