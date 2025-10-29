Ο Ερντογάν εγκαινίασε το εργοστάσιο μαζικής παραγωγής αρμάτων μάχης Altay

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασε το εργοστάσιο μαζικής παραγωγής αρμάτων μάχης Altay.

«Παραλαμβάνουμε το πρώτο Altay. Κάθε μήνα θα παράγουμε 8 άρματα μάχης και 10 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Altu» είπε.

Ερντογάν: «Η γραμμή μαζικής παραγωγής μας, με εσωτερικό χώρο 63.000 τετραγωνικών μέτρων, θα παράγει κάθε μήνα οκτώ άρματα μάχης Altay και δέκα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Altuğ, που περιγράφονται ως το φρούριο του πεδίου της μάχης.

» Βλέπουμε τα άρματα μάχης Altay εδώ σήμερα. Είναι αρκετά; Κατά τη γνώμη μας, δεν είναι αρκετά. Πρέπει να προλάβουμε την πολύ πιο προηγμένη τεχνολογία. Αυτή ήταν γερμανική τεχνολογία. Τώρα την έχουμε πάει πολύ παραπέρα.

» Συνεχίζουμε τις προσπάθειές τους με μεγάλη αποφασιστικότητα. Είμαστε περήφανοι που παραδίδουμε σήμερα στον ηρωικό μας στρατό το πρώτο από τα άρματα μάχης Altay, τα οποία έχουν περάσει όλα τα στάδια με 1,5 εκατομμύριο ώρες μηχανικής, μια διαδικασία δοκιμών που καλύπτει 35 χιλιάδες χιλιόμετρα και 3.700 πραγματικές βολές. Εξοπλισμένο με νέα συστήματα για να προσαρμόζεται στο τρέχον περιβάλλον μάχης στο υψηλότερο επίπεδο, το άρμα μάχης Altay αναπτύχθηκε για να ταιριάζει στις πιο απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες».

Αντίδραση Ερντογάν για εμπάργκο και περιορισμούς στο SAFE

«Τα εμπόδια που μας βάζουν ίσως μας καθυστερούν, αλλά δεν εμποδίζουν να φτάσουμε στον στόχο μας» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος για το εμπάργκο και τους περιορισμούς ένταξης της χώρας του στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE.

«Tα εμπόδια που συναντάμε και δημιουργούμε στην πορεία προς τους στόχους μας μόνο θα μας επιβραδύνουν, ίσως μας καθυστερήσουν λίγο, αλλά ποτέ δεν θα μας εμποδίσουν να φτάσουμε στον στόχο μας. Είτε θα βρούμε έναν τρόπο είτε θα δημιουργήσουμε έναν, και τελικά, θα φτάσουμε στον προορισμό μας» είπε ο Ερντογάν.

Τούρκοι αναλυτές: Η Ελλάδα και το Ισραήλ θα διαθέτουν F-35 - Αυτό χαλάει την ισορροπία με την Τουρκία

IΛΙΑΣ ΜΠΟΖΚΟΥΡΤ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ: Με τον αποκλεισμό μας από τα F-35 δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κενό στην Αεροπορία μας. Να σας δώσω την εικόνα. Στην Αεροπορία μας διαθέτουμε 235 F-16. 135 από τα οποία είναι Βlock-30 και Block-40. 70 από αυτά τα F-16 τα χρησιμοποιούμε στην εκπαίδευση και τα υπόλοιπα στον μετασχηματισμό. Δηλαδή ως υπόλοιπο έχουμε σχεδόν 100 μαχητικά F-16 Block 50 τα οποία χρησιμοποιούμε ως μαχητικά. Επιπλέον, διαθέτουμε 47 F-4 Phantom.

» Ας δούμε όμως το Ισραήλ. Διαθέτουν 175 F-16, 66 F-15 Εagle. Αριθμητικά έχουν ίδιο αριθμό μαχητικών. Όμως τα τελευταία δυο χρόνια παρέλαβαν 42 F-35. Όταν πήραν τα F-35 χάλασε η ισορροπία . Διότι τώρα διαθέτουν μαχητικά 5ης γενιάς. Ας δούμε αυτή την πλευρά, στην Ελλάδα. Αριθμητικά η ελληνική Αεροπορία είναι πιο αδύναμη, όμως τώρα κι αυτή αρχίζουν να παραλαμβάνουν F-35, διαθέτουν και τα Eurofighter (Rafale) δηλαδή από γεωστρατηγική άποψη η Τουρκία πρέπει να παραλάβει και μαχητικά 5ης γενιάς.

Τούρκος αναλυτής: «Πάμε και αγοράζουμε Eurofighter που δεν θέλαμε πριν 20 χρόνια και τα αγοράζουμε 4 και 5 φορές πιο ακριβά»

«Το Ισραήλ και η Ελλάδα μας ξεπερνούν και διαθέτουν F-35 και μαχητικά 4ης γενιάς»

Γιλμάζ Οζντίλ, διευθυντής εφημερίδας Sozcu: Εμείς από το 2020 θα είχαμε στα χέρια μας και θα παραλαμβάναμε F-35. Στην πρώτη φάση θα διαθέταμε 100 F-35. Εμείς δεν ασχολούμασταν και με τα Eurofighter και δεν ασχοληθήκαμε με την αγορά των F-16. Tότε ως χώρα είπαμε 'αφού δεν αγοράζουμε F-16 γιατί να αγοράσουμε Eurofighter. Πριν από 20 χρόνια μας προσέφεραν 80 Eurofighter έναντι 6 δισ. δολαρίων και δεν τα πήραμε. Τώρα τα 20 μαχητικά μας τα 'χώνουν' έναντι 10.5 δισ. δολαρίων. Κι αυτό μας το λένε και καλά ως ευχάριστο νέο!

» Εμείς αγοράζουμε μαχητικά για να αντιμετωπίσουμε την Ελλάδα και το Ισραήλ. Σε αυτή τη γεωγραφία έχουμε προβλήματα με αυτές τις δυο χώρες. Δεν θα πάμε να πολεμήσουμε με τη Ρωσία. Για να αντιμετωπίσουμε την Ελλάδα στο Αιγαίο και το Ισραήλ στη Συρία. Ψάχνουμε αεροσκάφη για να τους αντιμετωπίσουμε. Άρα την αεροπορική μας ισχύ πρέπει να την συγκρίνουμε με αυτές τις δυο χώρες. Μα αυτές οι δο χώρες διαθέτουν. F-35. To Ισραήλ έχει F-35, χτύπησαν το Ιράν. Από το επόμενο έτος θα δώσουν F-35 και στην Ελλάδα!».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του τουρκικού μαχητικού ΚΑΑΝ - Υποψίες πως η Βρετανία θα στηρίξει την παραγωγή του ΚΑΑΝ με κινητήρες και τεχνογνωσία

📌 İngiltere yanlısı Jön Türk CHP'liler, Kaan hakkında olmadık yalanlar uydururken



İngiltere Başbakanı Starmer bugün Kaan'ı yerinde ziyaret ederek bilgi aldı. pic.twitter.com/3Yce2aJMoH — NE KADAR OLDU? (@ne_kadarolduTR) October 27, 2025

