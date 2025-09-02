Κατολίσθηση αφανίζει χωριό στο δυτικό Σουδάν – Αναφορές για πάνω από 1.000 νεκρούς

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που κατέστρεψε ολοσχερώς χωριό στην οροσειρά Μάρα, στο δυτικό Σουδάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος/Στρατού Απελευθέρωσης του Σουδάν.
Η φονική κατολίσθηση σημειώθηκε στις 31 Αυγούστου, έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή. Η ομάδα, με ηγέτη τον Αμπντελγουαχίντ Νουρ, ανέφερε ότι μόνο ένας άνθρωπος επέζησε από την καταστροφή.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις σουδανικές αρχές ή ανεξάρτητα μέσα, ενώ η ανθρωπιστική πρόσβαση στη συγκεκριμένη περιοχή είναι εξαιρετικά περιορισμένη λόγω της συνεχιζόμενης εμφύλιας σύρραξης στη χώρα.
