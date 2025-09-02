Με τρένο στο Πεκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν – Σπάνια εμφάνιση στο εξωτερικό για στρατιωτική παρέλαση

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει περάσει τα σύνορα και βρίσκεται πλέον στην Κίνα, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, που επικαλείται το κρατικό ραδιόφωνο της Πιονγιάνγκ.

Πρόκειται για μια σπάνια επίσκεψη του Κιμ στο εξωτερικό, καθώς συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 26 αρχηγούς κρατών που αναμένεται να δώσουν το «παρών» στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο. Η εκδήλωση πραγματοποιείται για τον εορτασμό των 80 ετών από την παράδοση της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – μια ιστορική στιγμή που έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή.

