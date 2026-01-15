Εκκενώθηκε η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησε στην εκκένωση της πρεσβείας του στην Τεχεράνη εν μέσω φόβων για μια επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Πρόκειται για ένα «προσωρινό μέτρο» σύμφωνα με το υπουργείο εξωτερικών της χώρας.

Την ίδια ώρα, βρετανικά στρατεύματα που στάθμευαν στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ αποσύρθηκαν μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί.

Παράλληλα, το Λονδίνο εξέδωσε αυστηρή ταξιδιωτική οδηγία, προειδοποιώντας τους Βρετανούς πολίτες να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση προς το Ισραήλ, εκτός αν πρόκειται για απολύτως απαραίτητη ανάγκη.

