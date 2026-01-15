Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει στην ομάδα εθνικής ασφάλειας ότι θα ήθελε η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν να καταφέρει ένα γρήγορο και αποφασιστικό πλήγμα στο καθεστώς, και να μην προκαλέσει έναν παρατεταμένο πόλεμο που θα διαρκούσε εβδομάδες ή και μήνες, αναφέρει το NBC News επικαλούμενο αξιωματούχους και πηγές κοντά στον Λευκό Οίκο.



Ωστόσο, οι σύμβουλοι του Τραμπ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να του εγγυηθούν ότι το καθεστώς θα καταρρεύσει γρήγορα μετά από μια αμερικανική στρατιωτική επίθεση, δήλωσαν ο Αμερικανός αξιωματούχος και δύο άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, και υπάρχει ανησυχία ότι οι ΗΠΑ μπορεί να μην έχουν όλα τα μέσα στην περιοχή που θα χρειάζονταν για να προστατευτούν από αυτό που οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης αναμένουν ότι θα ήταν μια επιθετική ιρανική απάντηση.

Αυτές οι ισορροπίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Τραμπ να εγκρίνει μια πιο περιορισμένη αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, τουλάχιστον αρχικά, διατηρώντας παράλληλα επιλογές κλιμάκωσης - εάν αποφασίσει να αναλάβει οποιαδήποτε στρατιωτική δράση, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος και ένα από τα άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις. Είπαν ότι πρόκειται για μια ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση και ότι μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης δεν είχαν ληφθεί αποφάσεις. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Ντιτρόιτ την Τρίτη, ο Τραμπ είπε στους διαμαρτυρόμενους Ιρανούς ότι «η βοήθεια έρχεται» και χαρακτήρισε την κατάσταση στη χώρα «εύθραυστη».



Ερωτηθείς για σχόλια σχετικά με τις λεπτομέρειες των συζητήσεων του Τραμπ, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επισήμανε τις δηλώσεις του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Τετάρτης.



Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είχε μάθει ότι το ιρανικό καθεστώς είχε σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές και είχε σταματήσει τα σχέδια για εκτελέσεις, κάτι που, όπως είπε, θα μπορούσε να προκαλέσει μια στρατιωτική απάντηση των ΗΠΑ. «Έχουμε ενημερωθεί από πολύ σημαντικές πηγές από την άλλη πλευρά και είπαν ότι οι δολοφονίες έχουν σταματήσει και ότι οι εκτελέσεις δεν θα πραγματοποιηθούν», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη. «Ελπίζω να είναι αλήθεια. Ποιος ξέρει;»



Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι το σενάριο της στρατιωτικής δράσης έχει πλέον αποσυρθεί από το τραπέζι, ο Τραμπ απάντησε: «Θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε ποια θα είναι η διαδικασία».



Ο Αμερικανός αξιωματούχος, δύο άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις και ένα άτομο κοντά στον Λευκό Οίκο δήλωσαν ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να τηρήσει τις επανειλημμένες υποσχέσεις του προς τους διαδηλωτές στο Ιράν ότι οι ΗΠΑ θα επέμβουν στρατιωτικά για να τους υποστηρίξουν στις προσπάθειές τους να ανατρέψουν το καθεστώς.

Την Τρίτη, περιέγραψε στην ομάδα εθνικής ασφάλειας τους στόχους οποιασδήποτε στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ στο Ιράν, και το Υπουργείο Πολέμου προσάρμοσε τις επιλογές του για την επίτευξη των στόχων του, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, δήλωσε ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος. Αυτές οι προσαρμοσμένες επιλογές επρόκειτο να παρουσιαστούν στον Τραμπ την Τετάρτη, δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός αξιωματούχος και ένα από τα άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.



Ερωτηθείς για τις οδηγίες που έδωσε ο Τραμπ στους βοηθούς του σχετικά με τους στόχους του στο Ιράν, ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Όλες οι επιλογές είναι στη διάθεση του Προέδρου Τραμπ για την αντιμετώπιση της κατάστασης στο Ιράν», προσθέτοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν πέρυσι και στη Βενεζουέλα αυτόν τον μήνα δείχνουν ότι «εννοεί αυτά που λέει».



Ένας άλλος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ συμμετείχε σε μια συνάντηση για το Ιράν, στην οποία προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς το απόγευμα της Τρίτης, μετά την επιστροφή του Τραμπ από το Μίσιγκαν. Ο Τραμπ ενημερώθηκε εν μέρει για τον τελευταίο εκτιμώμενο αριθμό νεκρών μεταξύ των διαδηλωτών στο Ιράν και ζήτησε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός.



Η CENTCOM (United States Central Command - Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) έχει προετοιμάσει στρατιωτικές επιλογές για τον Τραμπ, οι οποίες του παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες και τώρα έχουν βελτιωθεί, σύμφωνα με τον αξιωματούχο των ΗΠΑ και ένα άλλο άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά από μια σειρά συναντήσεων για το Ιράν αυτή την εβδομάδα, με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ να πραγματοποιούν ώρες συζητήσεων στον Λευκό Οίκο την Τρίτη για να καθορίσουν ποιοι θα ήταν οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ για ένα χτύπημα στο Ιράν και πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η Τεχεράνη, ανέφερε το NBC News.

Ο φόβος του «πληγωμένου θηρίου»

Μεταξύ των ανησυχιών που έχουν συζητήσει οι αξιωματούχοι είναι ότι ένα ιρανικό καθεστώς, αποδυναμωμένο από εβδομάδες διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα και αντιμέτωπο με πιθανή κατάρρευση, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο επικίνδυνο σε επίπεδο αντιποίνων εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή και συμμάχων τους, όπως το Ισραήλ, δήλωσε ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τις συζητήσεις στον

Λευκό Οίκο.



Όταν το Ιράν ανταπέδωσε στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ μετά από τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις τον Ιούνιο («Σφυρί του Μεσονυχτίου»), η κυβέρνηση Τραμπ είχε προειδοποιηθεί εκ των προτέρων, και δεν υπήρχαν πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις.



Την Τετάρτη, εκατοντάδες Αμερικανοί στρατιώτες αναχώρησαν από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, κατευθυνόμενοι σε ασφαλέστερη τοποθεσία σε περίπτωση που η δράση των ΗΠΑ οδηγήσει σε ιρανική απάντηση, ανέφερε το NBC News. Οι ΗΠΑ λαμβάνουν άλλα προληπτικά μέτρα σε όλη την περιοχή για να διατηρήσουν τα στρατεύματα, τους πολίτες και τα εξαρτώμενα μέλη τους ασφαλή, δήλωσαν οι πηγές.



Νεότερα δημοσιεύματα θέλουν τον αμερικανικό στρατό να αυξάνει την παρουσία στρατευμάτων και μέσων στην περιοχή, ενδεχομένως για να υποστηρίξει μεγάλης κλίμακας δράση στο Ιράν, όπως έκανε πριν από την Επιχείρηση «Σφυρί του Μεσονυχτίου». Ούτως ή άλλως, οι ΗΠΑ διαθέτουν αεροσκάφη, πλοία και προσωπικό στην περιοχή για να πραγματοποιήσουν στοχευμένες ή περιορισμένες επιθέσεις στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκρινε την Τετάρτη ότι ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν είναι «πολύ ωραίος» τύπος, ωστόσο αμφισβήτησε το κατά πόσον είναι σε θέση να εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη ώστε να κυβερνήσει το Ιράν.



Σε αποκλειστική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters στο Οβάλ Γραφείο, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έκρινε ακόμη πως υπάρχει πιθανότητα η κληρικαλιστική εξουσία στο Ιράν να καταρρεύσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.