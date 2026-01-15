«Απόβαση» στη Γροιλανδία πραγματοποιούν διάφορα ευρωπαϊκά έθνη στη σκιά των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για προσάρτηση του αρκτικού νησιού.



Αρκετές χώρες του ΝΑΤΟ αναπτύσσουν μικρό αριθμό στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία για να συμμετάσχουν σε κοινές ασκήσεις με τη Δανία (Επιχείρηση Arctic Endurance – Αρκτική Αντοχή), ενόσω ο πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει τις απειλές του, σε έναν ιδιότυπο «αγώνα δρόμου» ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων, σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNN. Ουδείς γνωρίζει αν θα υπάρξει ενίσχυση των ευρωπαϊκών δυνάμεων, και πότε.

BREAKING:



Danish military forces start arriving in Greenland.



🇩🇰🇬🇱 pic.twitter.com/RrXAB4brta January 15, 2026



Η Δανία, η οποία είναι υπεύθυνη για την άμυνα της Γροιλανδίας, προειδοποίησε ότι μια επίθεση στη Γροιλανδία θα έφερνε το τέλος στο ΝΑΤΟ και ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επεκτείνει τη στρατιωτική της παρουσία «σε στενή συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ».



Η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία και η Νορβηγία έχουν επιβεβαιώσει έκτοτε ότι στέλνουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία αυτή την εβδομάδα για την κοινή άσκηση με τα δανικά στρατεύματα. Ο Καναδάς και η Γαλλία έχουν επίσης δηλώσει ότι σχεδιάζουν να ανοίξουν προξενεία στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, τις επόμενες εβδομάδες.



Δεν είναι ασυνήθιστο για τις χώρες του ΝΑΤΟ να στέλνουν στρατεύματα για εκπαίδευση σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, και υπάρχει μια μακροχρόνια πίεση από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για την εντατικοποίηση των κοινών ασκήσεων στον Αρκτικό Κύκλο. Οι ΗΠΑ έχουν περίπου 150 στρατιώτες σταθμευμένους στη Διαστημική Βάση Πιτουφίκ στη βορειοδυτική Γροιλανδία.



Ωστόσο, τόσο ο χρόνος όσο και ο συμβολισμός των τελευταίων ανακοινώσεων από τα ευρωπαϊκά έθνη αποτελούν σημαντική ένδειξη αλληλεγγύης σε μια περίοδο πρωτοφανούς έντασης εντός του ΝΑΤΟ, σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο.



Ο Τραμπ έχει εκφράσει έντονα τις φιλοδοξίες του να αναλάβει τον έλεγχο του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο, ακόμη και με βία, εάν χρειαστεί, λέγοντας ότι «θα κάνει κάτι στη Γροιλανδία, είτε τους αρέσει είτε όχι», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου την Παρασκευή.



Σε δήλωσή του την Τετάρτη, το γερμανικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι στέλνει μια «ομάδα αναγνώρισης» 13 στρατιωτικών στη Γροιλανδία την Πέμπτη για «μια αποστολή εξερεύνησης» μαζί με άλλα έθνη-εταίρους, κατόπιν πρόσκλησης της Δανίας.

Η Σουηδία έστειλε επίσης έναν απροσδιόριστο αριθμό στρατευμάτων στη Γροιλανδία την Τετάρτη κατόπιν αιτήματος της Δανίας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον στο X. Οι Σουηδοί στρατιωτικοί θα αποτελέσουν μέρος μιας ομάδας στρατευμάτων από άλλες συμμαχικές χώρες που θα προετοιμαστούν μαζί για μια επερχόμενη άσκηση που ονομάζεται Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή, πρόσθεσε.



Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα συμμετάσχει επίσης στην Επιχείρηση Αρκτική Αντοχή. «Οι πρώτες γαλλικές στρατιωτικές μονάδες είναι ήδη καθ' οδόν. Θα ακολουθήσουν και άλλες», έγραψε στο X.

À la demande du Danemark, j’ai décidé que la France participera aux exercices conjoints organisés par le Danemark au Groenland, l’Opération Endurance Arctique.



De premiers éléments militaires français sont d'ores et déjà en chemin. D'autres suivront. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 14, 2026



Η Νορβηγία στέλνει επίσης δύο μέλη του αμυντικού προσωπικού στη Γροιλανδία, επιβεβαίωσε στο CNN εκπρόσωπος του νορβηγικού Υπουργείου Άμυνας.



Το ΝΑΤΟ, ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου, είναι μια μακροχρόνια στρατιωτική συμμαχία μεταξύ 30 ευρωπαϊκών κρατών, καθώς και των ΗΠΑ και του Καναδά. Δομείται με βάση την αρχή ότι μια επίθεση σε οποιοδήποτε μέλος πρέπει να θεωρείται επίθεση σε όλα, κάτι που καθιστά τις απειλές των ΗΠΑ κατά της Γροιλανδίας - η οποία αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ λόγω της σύνδεσής της με τη Δανία - τόσο εξαιρετικές.



Ο Δανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε πάντως μια πιθανή εισβολή των ΗΠΑ στη Γροιλανδία ως «εντελώς υποθετική». Είναι «απίθανο ένα έθνος του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Τρόελς Λουντ Πούλσεν σε δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη.

«Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση της Ουάσινγκτον»

Η Δανία και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν μια «θεμελιώδη διαφωνία» στο ζήτημα της Γροιλανδίας και στη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο «δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση» της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Η αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γρουλανδίας είχε την Τετάρτη μια «ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση» με τους Αμερικανούς είπε ο Ράσμουσεν, μιλώντας όμως για «διαφορετικές» θέσεις των δύο πλευρών.

«Δεν είναι καθόλου αναγκαίο» να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, όπως απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ είπε ότι θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία του νησιού με την Ουάσινγκτον αλλά η Γροιλανδία δεν επιθυμεί να ανήκει στις ΗΠΑ.

Ο Ράσμουσεν υπενθύμισε ότι η Γροιλανδία «καλύπτεται» από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες» τις ιδέες που «δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα» του νησιού.

Από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ δήλωσε την Τετάρτη ότι επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

