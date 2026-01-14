Δανία: Δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση της Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία

Η Δανία και οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν μια «θεμελιώδη διαφωνία» στο ζήτημα της Γροιλανδίας και στη σημερινή συνάντηση στον Λευκό Οίκο «δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τη στάση» της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Η αντιπροσωπεία της Δανίας και της Γρουλανδίας είχε μια «ειλικρινή και εποικοδομητική συζήτηση» με τους Αμερικανούς είπε ο Ράσμουσεν, μιλώντας όμως για «διαφορετικές» θέσεις των δύο πλευρών.

«Δεν είναι καθόλου αναγκαίο» να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, όπως απειλεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.

Η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ είπε ότι θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία του νησιού με την Ουάσινγκτον αλλά η Γροιλανδία δεν επιθυμεί να ανήκει στις ΗΠΑ.

Ο Ράσμουσεν υπενθύμισε ότι η Γροιλανδία «καλύπτεται» από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ και χαρακτήρισε «απολύτως απαράδεκτες» τις ιδέες που «δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα» του νησιού.

Από την πλευρά της η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας Βίβιαν Μότζφελντ δήλωσε την Τετάρτη ότι επιθυμεί να ενισχύσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ότι η Γροιλανδία δεν θέλει να ανήκει στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

