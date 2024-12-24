Προβληματισμό στη Βρετανία προκάλεσε η είδηση πως η σύζυγος του Μπασάρ αλ Άσαντ, Άσμα, σκέφτεται να καταθέσει αίτηση διαζυγίου και να επιστρέψει στο Λονδίνο - κάτι που για την ώρα διαψεύδεται από το Κρεμλίνο.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης φέρεται, σύμφωνα με την Daily Mail, να τάσσονται υπέρ του να της απαγορευτεί ισόβια η απαγόρευση εισόδου στη χώρα και να της αφαιρεθεί το διαβατήριο.

Η 49χρονη Άσμα αλ Άσαντ διέφυγε με τον σύζυγό της στη Ρωσία μετά την ανατροπή του από τους αντάρτες στη Συρία . Το ζευγάρι φέρεται να έχει περιοριστεί στη Μόσχα και τα περιουσιακά τους στοιχεία έχουν παγώσει, από τότε που ζήτησαν άσυλο στη χώρα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το Σάββατο ότι η κυρία Άσαντ, η οποία μεγάλωσε στο δυτικό Λονδίνο, θέλει να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, - καθώς έχει διπλή υπηκοότητα-, για θεραπεία καρκίνου.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για το εάν σχεδιάζεται να της αφαιρεθεί το διαβατήριο, ωστόσο, βουλευτές προειδοποίησαν χθες το βράδυ ότι δεν θα πρέπει να της επιτραπεί να επιστρέψει στη Βρετανία, δεδομένων των φρικαλεοτήτων που έχει πραγματοποιήσει η οικογένεια Άσαντ επί σειρά ετών.

Ο Συντηρητικός Ρόμπερτ Τζένρικ, σκιώδης υπουργός Δικαιοσύνης, δήλωσε χαρακτηριστικά στην Telegraph: «Θα αποτελούσε προσβολή για τα εκατομμύρια θύματα του Άσαντ αν η σύζυγός του επέστρεφε σε μια πολυτελή ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Της επιβλήθηκαν κυρώσεις από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για κάποιο λόγο. Η οικογένεια Άσαντ ήταν υπεύθυνη για κάποιες από τις χειρότερες φρικαλεότητες στη σύγχρονη εποχή».

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι έχει επίσης δηλώσει στο παρελθόν ότι στην Άσμα αλ Άσαντ «έχουν επιβληθεί κυρώσεις και δεν είναι ευπρόσδεκτη εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο». Όταν ρωτήθηκε αν θα μπορούσε να της αφαιρεθεί η υπηκοότητα για να μην επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δεν σχολίασε κάτι σχετικά αλλά επιβεβαίωσε πως η δήλωση του κ. Λάμι σήμαινε ότι οι κυρώσεις που την εμποδίζουν να εισέλθει στη χώρα παραμένουν σε ισχύ.

Τα περιουσιακά στοιχεία της Άσμα αλ Άσαντ έχουν παγώσει στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο προγράμματος κυρώσεων της ΕΕ τον Μάρτιο του 2012 εν μέσω οργής για τις πρακτικές του συζύγου της στη Συρία. Οι κυρώσεις αυτές έχουν διατηρηθεί και μετά το Brexit.

Παράλληλα, το 2021, η Μητροπολιτική Αστυνομία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι υποκίνησε και βοήθησε εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από το καθεστώς Άσαντ κατά τη διάρκεια του 13ετούς εμφυλίου πολέμου στη Συρία.

Πηγή: skai.gr

