Όρμπαν: Οι «εχθροπραξίες» στην Ουκρανία θα τελειώσουν το 2025

Η «ένοπλη σύγκρουση» στην Ουκρανία θα τελειώσει το 2025, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Magyar Nemzet.



«Ο πόλεμος [στην Ουκρανία] θα τελειώσει το 2025. Θα τελειώσει είτε με μια ειρηνευτική συμφωνία είτε με την κατάρρευση ενός από τους εμπόλεμους», προέβλεψε. Ανέφερε ότι «η Αμερική και η Ευρώπη έχουν ξοδέψει περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ για τον πόλεμο [στην Ουκρανία]».

Πηγή: skai.gr

«Με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια γρήγορη άνοδο του βιοτικού επιπέδου σε όλη την Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να είχαμε ανεβάσει ολόκληρα τα Βαλκάνια στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τη μετανάστευση και να φτιάξουμε ένα εντελώς νέο ευρωπαϊκό αμυντικό σύστημα. Αλλά αυτά τα χρήματα σπαταλήθηκαν» δήλωσε ο Όρμπαν.Κατά τη γνώμη του, οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία οδήγησαν μόνο σε θάνατο και καταστροφή.«Εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία, της οποίας οι υποδομές, οι μεταφορές και τα ενεργειακά συστήματα έχουν καταστραφεί. Η χώρα δεν θα είναι σε θέση να συντηρηθεί οικονομικά στο άμεσο μέλλον», υποστήριξε ο Όρμπαν.Η Βουδαπέστη έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η ουκρανική σύγκρουση δεν μπορούσε να επιλυθεί στο πεδίο της μάχης, και ότι «το μόνο μέρος για την επίτευξη ειρήνης είναι το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Ο Όρμπαν επιβεβαίωσε ότι εναποθέτει ελπίδες για την επίτευξη αυτού του στόχου στην επερχόμενη ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , ο οποίος είχε υποσχεθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση στην Ουκρανία. Ο Όρμπαν πιστεύει ότι με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, «ο κόσμος θα είναι ένα πιο ασφαλές μέρος».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.