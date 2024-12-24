Ρωσία: Αμερικανός πολίτης καταδικάστηκε σε 15 χρόνια κάθειρξη για κατασκοπεία

Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε τον Αμερικανό υπήκοο Γιουτζίν Σπέκτορ σε 15 χρόνια φυλάκιση για κατασκοπεία, μετέδωσε την Τρίτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Σπέκτορ είχε ήδη καταδικαστεί σε φυλάκιση 3-1/2 ετών στη Ρωσία για δωροδοκία. Είχε γεννηθεί στη Ρωσία και στη συνέχεια μετεγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, ενώ τον περασμένο Αύγουστο απαγγέλθηκε κατηγορία για κατασκοπεία.

Πριν από τη σύλληψή του το 2021, υπηρέτησε ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ομίλου Medpolymerprom, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στα φάρμακα για τη θεραπεία του καρκίνου, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στην πρώτη του δικαστική υπόθεση ο Σπέκτορ είχε δηλώσει ένοχος ότι συνέδραμε στη δωροδοκία ενός βοηθού πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Ρωσίας.

