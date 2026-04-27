Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε με τον Υπουργό Μεταφορών της Ισπανίας Oscar Puente και τον Πρέσβη της Ισπανίας Jorge Domecq.

Επιβεβαιώθηκε ο σημαντικός ρόλος Ελλάδας και Ισπανίας ως ναυτιλιακών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Συμφωνήθηκε διαρκής συντονισμός για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των μεσογειακών λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τον Υπουργό Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας της Ισπανίας, Oscar Puente, συναντήθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρουσία και του Πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα, Jorge Domecq.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Ισπανία ως ναυτιλιακές δυνάμεις στην Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεσογειακοί λιμένες της Ε.Ε, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Me acabo de reunir en El Pireo con Vasilis Kikilias, ministro de Marina Mercante y Política Insular de Grecia para reforzar nuestra apuesta por el transporte marítimo.



Parada en Grecia de camino a Chipre donde me reuniré con mis colegas de Transportes de la UE. pic.twitter.com/vwdBDH0ZJw — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 27, 2026

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να υπάρχει διαρκής συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών, με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των μεσογειακών λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να λειτουργούν ως σταθεροί πυλώνες ανάπτυξης για τις εθνικές οικονομίες.

🇬🇷 🤝 El ministro @oscar_puente_ se encuentra en Grecia, donde ha mantenido hoy dos reuniones con los ministros griegos de Marina Mercante y Política Insular, Vasilis Kikilias, y de Infraestructura y Transportes, Christos Dimas.https://t.co/mYETJEZSNL pic.twitter.com/4iXtMAkOfc — Ministerio Transportes y Movilidad Sostenible (@transportesgob) April 27, 2026

Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, με τον Β. Κικίλια να δίνει έμφαση στην ανάγκη μιας ρεαλιστικής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ιδίως υπό το πρίσμα των σχετικών συζητήσεων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ). Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε ότι η μετάβαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της αγοράς, τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων και τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία και η μέση ευρωπαϊκή οικογένεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

