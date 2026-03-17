Το ΝΑΤΟ αξιολογεί μέτρα για την ενίσχυση των αμυντικών του δυνατοτήτων στην Τουρκία έναντι πιθανών απειλών βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Η στρατιωτική συμμαχία έχει ήδη αναπτύξει μία συστοιχία στην ανατολική Τουρκία για την προστασία ενός ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση πυραύλων σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Τώρα εξετάζει την αποστολή ακόμη ενός συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας Patriot, ώστε να ενισχυθεί η αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ όπου σταθμεύουν Αμερικανοί στρατιώτες, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Bloomberg.

Η πιθανή αυτή ενίσχυση ακολουθεί το περιστατικό της αναχαίτισης πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν από το ΝΑΤΟ, κάτι που φέρεται να δοκιμάζει την ικανότητα της συμμαχίας να ανταποκρίνεται.

Στόχευσε το ραντάρ στο Κιουρετζίκ

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του ΝΑΤΟ, ένα από τα πιο κρίσιμα περιουσιακά του στοιχεία στην Τουρκία, βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης.



Το αμερικανικής ιδιοκτησίας ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης AN/TPY-2 που βρίσκεται στην περιοχή Κιουρετζίκ της Μαλάτεια ξεχωρίζει ως ένα από τα συστήματα του ΝΑΤΟ που βρίσκονται πλησιέστερα στο Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές, τουλάχιστον ένας πύραυλος που εκτόξευσε το Ιράν στόχευσε αυτό το σύστημα ραντάρ. Αυτή η κατάσταση οδήγησε το ΝΑΤΟ να επανεκτιμήσει την αμυντική του αρχιτεκτονική στην περιοχή.



Κι αυτό γιατί οι αξιωματούχοι της Συμμαχίας σημειώνουν ότι το Ιράν προσπαθεί να αποδυναμώσει τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των ΗΠΑ από την έναρξη της σύγκρουσης. Αναφέρεται επίσης ότι ένα παρόμοιο σύστημα ραντάρ στην Ιορδανία έγινε στόχος.

Νέο σχέδιο για Patriot στη βάση του Ιντσιρλίκ

Μία από τις βασικές επιλογές του ΝΑΤΟ είναι η αξιολόγηση της ανάπτυξης ενός επιπλέον αμυντικού συστήματος στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ στα Άδανα.



Η συγκεκριμένη βάση φιλοξενεί εκατοντάδες στρατιώτες των ΗΠΑ καθώς και στοιχεία του ΝΑΤΟ και θεωρείται μία από τις πιο στρατηγικές βάσεις στην περιοχή.



Σύμφωνα με πηγές, η συμμαχία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μιας πιο προηγμένης συστοιχίας PAC-3 στη βάση, η οποία επί του παρόντος διαθέτει συστήματα PAC-2 που έχουν αναπτυχθεί από την Ισπανία. Ενώ τα συστήματα PAC-2 είναι αποτελεσματικά κατά αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ, τα συστήματα PAC-3 παρέχουν υψηλότερη ικανότητα αναχαίτισης,

ιδιαίτερα κατά βαλλιστικών πυραύλων.



Τα σχέδια του ΝΑΤΟ για ενίσχυση της αμυντικής του παρουσίας δείχνουν ότι η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας έχει επανέλθει στο προσκήνιο. Η γεωγραφική της εγγύτητα με το Ιράν τοποθετεί την Τουρκία σε κρίσιμη θέση εντός της αλυσίδας έγκαιρης προειδοποίησης και άμυνας του ΝΑΤΟ. Το ραντάρ Κιουρετζίκ και η αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της αρχιτεκτονικής.

Πηγή: skai.gr

