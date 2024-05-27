Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε έναν πύραυλο άγνωστης ταυτότητας από το νότιο τμήμα των δυτικών παραλίων της σήμερα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, λίγες ώρες αφού η Πιονγκγιάνγκ ενημέρωσε ότι θα εκτοξεύσει έναν δορυφόρο κάποια στιγμή από σήμερα, 27 Μαΐου μέχρι τις 4 Ιουνίου.

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας εξέδωσε κατεπείγουσα προειδοποίηση νωρίτερα, καλώντας τους κατοίκους της νότιας επαρχίας Οκινάουα να καλυφθούν, επικαλούμενη μια «πιθανή απειλή» από τον βορειοκορεατικό πύραυλο. Στη συνέχεια ήρε την προειδοποίηση, διευκρινίζοντας ότι ο πύραυλος δεν αναμένεται να περάσει πάνω από ιαπωνικό έδαφος.

Η εκτόξευση αυτή είναι πιθανότατα μια προσπάθεια να θέσει η Βόρεια Κορέα σε τροχιά τον δεύτερο κατασκοπευτικό δορυφόρο της. Έπειτα από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, που τερματίστηκαν με τη συντριβή των πυραύλων, κατάφερε να θέσει σε τροχιά τον πρώτο τέτοιο δορυφόρο της τον περασμένο Νοέμβριο.

Πηγή: skai.gr

