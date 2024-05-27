Η ρωσική επιθετικότητα μετά την εισβολή στην Ουκρανία ενέτεινε τους φόβους γειτονικών χωρών για τις μελλοντικές προθέσεις και τις επεκτατικές βλέψεις της Μόσχας.

Σε αυτό το πλαίσιο, έξι χώρες του ΝΑΤΟ που γειτονεύουν με τη Ρωσία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να χτίσουν ένα «τείχος drone» προκειμένου να προστατεύσουν τα σύνορά τους, ανακοίνωσε την Παρασκευή η υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας.

«Αυτό είναι ένα εντελώς νέο πράγμα, ένα «τείχος drone» που εκτείνεται από τη Νορβηγία μέχρι την Πολωνία με στόχο να χρησιμοποιήσουμε drones και άλλες τεχνολογίες για την προστασία των συνόρων μας», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας Agne Bilotaite σε συνέντευξή της στο τοπικό πρακτορείο ειδήσεων BNS.

«Όχι μόνο με φυσική υποδομή, συστήματα επιτήρησης, αλλά και με drones και άλλες τεχνολογίες, που θα μας επιτρέψουν να προστατευτούμε από προκλήσεις από μη φιλικές χώρες και να αποτρέψουμε το λαθρεμπόριο», είπε.

Τα άλλα κράτη που συμμετέχουν είναι οι γειτονικές χώρες της Λιθουανίας στη Βαλτική, Λετονία και Εσθονία, καθώς και η Πολωνία, η Φινλανδία και η Νορβηγία.

Λεπτομέρειες όπως η χρηματοδότηση, το χρονοδιάγραμμα και οι τεχνικές πτυχές του έργου δεν δόθηκαν, αλλά η Bilotaite είπε ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα μπορούσαν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο και ότι κάθε χώρα έπρεπε να κάνει την «εργασία» της.

Σε συνέντευξή του στο φινλανδικό τηλεοπτικό κανάλι Yle, που επικαλούνται οι Financial Times, η υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας Mari Rantanen είπε ότι το σχέδιο που αφορά σε «τείχος drone» θα βελτιωθεί περαιτέρω.

Η Φινλανδία, η οποία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023, μοιράζεται σύνορα 832 μιλίων με τη Ρωσία.

Οι υπουργοί Εσωτερικών των έξι χωρών, που συμμετέχουν στο κοινό αμυντικό σχέδιο, συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα της Λετονίας, Ρίγα, στις 23 και 24 Μαΐου. Συζήτησαν για απειλές που αφορούν στην ασφάλεια καθώς και για το θέμα των μη στρατιωτικών τακτικών, όπως η «εργαλειοποίηση της μετανάστευσης», καθώς στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις όπου η Ρωσία ή η Λευκορωσία έστειλαν μαζικά αιτούντες άσυλο χωρίς έγγραφα από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή στα σύνορά τους.

«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η Φινλανδία διαθέτει αποτελεσματικά μέσα για να αντιμετωπίσει καταστάσεις κατά τις οποίες η μετανάστευση χρησιμοποιείται για να ασκηθεί πίεση στη Φινλανδία», δήλωσε η Rantanen κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

«Το φαινόμενο της «εργαλειοποιημένης μετανάστευσης» στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι μια κοινή πρόκληση για τις χώρες μας. Η Φινλανδία στοχεύει επίσης να βρει λύσεις σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.