Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη να στείλει ένα «σαφές πολιτικό μήνυμα» ότι οι Βρυξέλλες στηρίζουν την προσπάθειά του Κιέβου για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι ένα σαφές πολιτικό μήνυμα - ότι η Ουκρανία βρίσκεται σταθερά σε ευρωπαϊκή πορεία και ότι η Ευρώπη τηρεί τις υποσχέσεις της», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, στην οποία επανέλαβε την έκκλησή του για λήψη μέτρων περιορισμού των εσόδων της Μόσχας από το πετρέλαιο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι πρέπει το ανώτατο όριο τιμής πώλησης για το ρωσικό πετρέλαιο να διαμορφωθεί στα 30 δολάρια το βαρέλι προκειμένου να επιτευχθεί «πραγματική, διαρκής ειρήνη».

Νωρίτερα την Πέμπτη, πάντως, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι η ΕΕ δεν θα έχει κοινή στάση όσον αφορά με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ λόγω των αντιρρήσεων της Βουδαπέστης.



