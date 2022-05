Η «πρώτη κυρία» των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν μετέβη σήμερα στην Ουκρανία σε μια επίσκεψη- έκπληξη, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου της και συναντήθηκε με τη σύζυγο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Ολένα Ζελένσκα σε ένα σχολείο κοντά στα σύνορα με τη Σλοβακία.

⚡️⚡️ US First Lady Jill Biden and Ukraine's First Lady Olena Zelenska greet each other as they meet in Uzhhorod in western Ukraine on May 8.



Video: Zakarpattia Oblast Administration via Telegram. pic.twitter.com/lCaWXwd0Hy