Η τοξική Βάιντελ και πώς θα μπορούσε να εκπλήξει ο Μερτς

Η συζήτηση στη γερμανική βουλή έχει προσλάβει νέο χαρακτήρα υπό την οξεία ρητορική της Αλίς Βάιντελ, επικεφαλής της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD). Με φράσεις όπως «Έχετε αποβλακώσει τον λαό», επιτέθηκε σφοδρά στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς αναφορικά με τη στάση του στη μεταναστευτική πολιτική, εστιάζοντας στο ότι η γραμμή Μερτς θεωρείται για εκείνη ανεπαρκώς αυστηρή. Οι συνοριακοί έλεγχοι και οι απωθήσεις στα γερμανικά σύνορα – γνωστές και ως pushbacks – παρουσιάζονται πλέον από την ακροδεξιά ως αποδεκτές πρακτικές, παρά τις αντίθετες αποφάσεις των γερμανικών δικαστηρίων.

Η μεταστροφή της πολιτικής γλώσσας και η επιθετικότητα Βάιντελ

Η εικόνα της Γερμανίας έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με το 2015 της Άνγκελα Μέρκελ και των ανοιχτών συνόρων. Παρότι οι πολιτικές του Μερτς ακολουθούν ηπιότερη γραμμή, για την AfD μοιάζουν ανεπαρκείς ή ακόμη και «ανειλικρινείς». Η Βάιντελ, χαρακτηρίζοντας τον Μερτς «άχρηστο» και «καγκελάριο μόνο στα χαρτιά», δεν δίστασε να τον κατηγορήσει για τη «μεγαλύτερη εκλογική απάτη στη γερμανική ιστορία».

Σε αντίθεση με εκτιμήσεις που έβλεπαν το ενδεχόμενο άτυπης συνεργασίας για τις απελάσεις, η στάση της Βάιντελ και της AfD έχει καταστεί έντονα συγκρουσιακή. Η αντιπολίτευση υιοθετεί, πλέον, επιθετικό ύφος, προσωπικές επιθέσεις και μηδενική διάθεση εποικοδομητικής κριτικής, εμμένοντας στο – ρατσιστικό – επιχείρημα «έξω οι ξένοι».

Επιπτώσεις στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σε μόλις δέκα λεπτά ομιλίας, η Βάιντελ ισχυρίστηκε την ύπαρξη «θρησκευτικού πολέμου» και «ισλαμοποίησης» της Γερμανίας, μεταφέροντας στο προσκήνιο έννοιες μισαλλοδοξίας. Το ανησυχητικό στοιχείο είναι πως, ενώ παλαιότερα τέτοιες θέσεις προκαλούσαν αντιδράσεις, σήμερα έχουν ενταχθεί και κανονικοποιηθεί στη δημόσια συζήτηση, συμπαρασύροντας στην ίδια ρητορική ακόμη και τους Χριστιανοδημοκράτες.

Η σοσιαλδημοκρατική πτέρυγα εκτιμά ότι ήρθε η ώρα να εξεταστεί η διαδικασία απαγόρευσης της AfD, καθώς οπλοποιείται ολοένα και εντονότερα ο λόγος κατά του Συντάγματος – θέση που, ωστόσο, συναντά προσκόμματα, καθώς δεν είναι νομικά εύκολη υπόθεση και η υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος παρακολουθεί διακριτικά τις εξελίξεις.

Πολιτική ατζέντα και επιλογές Μερτς

Όσο η σκληρή γραμμή της AfD συνεχίζει να καθορίζει το πολιτικό κλίμα, η κυβέρνηση Μερτς βρίσκεται υπό συνεχή πίεση, καθώς φοβάται διαρροή ψηφοφόρων προς την ακροδεξιά πριν από τις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές. Η AfD έχει παγιώσει τη θέση της ως η δεύτερη πολιτική δύναμη στη χώρα, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη στασιμότητα των υπολοίπων κομμάτων.



Το πραγματικό ζητούμενο για τον Μερτς, όπως του προσάπτουν και εντός του κόμματός του, δεν είναι να υιοθετεί περαιτέρω την ατζέντα της AfD, αλλά να εκφράσει έναν διαφορετικό λόγο: να υπερασπιστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα, το δικαίωμα στο άσυλο για τους διωκόμενους, την ελευθερία έκφρασης για τα queer άτομα, να αναδείξει ζήτημα παιδείας και πολιτισμού, αντί να εστιάζει στο «μεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη» και στα κλειστά σύνορα.

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.