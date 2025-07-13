Συνάντηση στο γιοτ: Ο Κιμ διαβεβαιώνει τον Λαβρόφ για την «άνευ όρων» στήριξη εναντίον της Ουκρανίας

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν διαβεβαίωσε τον επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας για την «άνευ όρων» υποστήριξή του στη Ρωσία στον συνεχιζόμενο πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, εκφράζοντας τη «σθεναρή πεποίθησή του» ότι η νίκη των δυνάμεων της Μόσχας είναι «σίγουρη», μετέδωσε σήμερα επίσημο μέσο ενημέρωσης της Πιονγκγιάνγκ.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, ο κ. Κιμ υποδέχθηκε τον κ. Λαβρόφ σε «ατμόσφαιρα θερμής συντροφικής εμπιστοσύνης», καθώς τα δυο κράτη συσφίγγουν τις διπλωματικές και στρατιωτικές σχέσεις τους. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε από πλευράς του μέσω Telegram βίντεο στο οποίο οι δυο άνδρες εικονίζονται να σφίγγουν τα χέρια καθώς ανταλλάσσουν φιλοφρονήσεις.

Η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ υπέγραψαν πέρυσι συμφωνία για την άμυνα, που προβλέπει ότι η μια θα υπερασπιστεί την άλλη σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Η Βόρεια Κορέα έστειλε κατόπιν χιλιάδες στρατιωτικούς της να βοηθήσουν στην ανακατάληψη της περιφέρειας Κουρσκ, μεγάλα τμήματα της οποίας είχε καταλάβει ο ουκρανικός στρατός με αιφνιδιαστική επίθεσή του το καλοκαίρι του 2024. Ακόμη, η Βόρεια Κορέα φέρεται να προμηθεύει τη Ρωσία με πυραύλους και οβίδες για το πυροβολικό, σύμφωνα με το Κίεβο και δυτικούς συμμάχους του.

Κατά το KCNA, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είπε στον προσκεκλημένο του πως η χώρα του είναι διατεθειμένη «να υποστηρίξει και να ενθαρρύνει χωρίς όρους όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από τη ρωσική ηγεσία για να εξαλειφθούν τα ριζικά αίτια της ουκρανικής κρίσης».

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εξέφρασε ακόμη τη «σθεναρή πεποίθησή του ότι ο στρατός και ο λαός της Ρωσίας θα καταγάγουν σίγουρη νίκη εκπληρώνοντας το ιερό καθήκον της υπεράσπισης της αξιοπρέπειας και των θεμελιωδών συμφερόντων της χώρας».

Οι δυο άνδρες συζήτησαν επίσης «σημαντικά ζητήματα για την πιστή εφαρμογή των συμφωνιών που είχαν συναφθεί» στη σύνοδο του 2024, όταν υπογράφτηκε η διμερής συνθήκη, σε σπάνια επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο κ. Λαβρόφ είπε ακόμα πως ο κ. Πούτιν ελπίζει να υπάρξει «συνέχεια των απευθείας επαφών» με τον κ. Κιμ «το συντομότερο», σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το Κρεμλίνο ρωτήθηκε αυτή την εβδομάδα για το ενδεχόμενο προσεχούς επίσκεψης του Βορειοκορεάτη ηγέτη στη Μόσχα και απάντησε πως δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο προς το παρόν.

Η συνάντηση Κιμ-Λαβρόφ έγινε στην Γουονσάν, στις ανατολικές ακτές της Βόρειας Κορέας, όπου μόλις εγκαινιάστηκε μεγάλο τουριστικό συγκρότημα.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ ανήρτησε φωτογραφία των δύο αντρών, την ώρα που συναντώνται πάνω σε σκάφος, στην παραλιακή πόλη Ουονσάν της Βόρειας Κορέας, καθώς και βίντεο.

📹 #VideoOfTheDay



Chairman of State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea Kim Jong-un receives Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov



📍 Wonsan, July 12



🇷🇺🇰🇵 #RussiaDPRK pic.twitter.com/r1wqS3tvRK — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 12, 2025

Κιμ Γιονγκ Ουν και Σεργκέι Λαβρόφ εμφανίζονται ευδιάθετοι και γελαστοί, με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας να σφίγγει θερμά το χέρι του Ρώσου ΥΠΕΞ.

🇷🇺🇰🇵 Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov was received by Chairman of State Affairs of the Democratic People's Republic of Korea Kim Jong-un



📍 Wonsan, July 12#RussiaDPRK pic.twitter.com/1HDDSf1big — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 12, 2025

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών –στη θέση από το 2004– συναντήθηκε επίσης με τη Βορειοκορεάτισσα ομόλογό του Τσο Σον Χούι, την οποία ευχαρίστησε για τον «ηρωισμό» των στρατιωτών της χώρας της που πολέμησαν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων εναντίον των Ουκρανικών στο Κουρσκ, σύμφωνα με το TASS.

Τα δυο μέρη «υπογράμμισαν την αποφασιστικότητά τους να αγωνιστούν μαζί εναντίον των ηγεμονικών φιλοδοξιών παραγόντων εκτός της περιοχής, που οδηγούν σε κλιμάκωση των εντάσεων» στη νοτιοανατολική Ασία και «σε όλη την περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού», σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πάντα σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ερωτηθείς για την πιθανότητα να αναπτυχθούν στρατεύματα της Βόρειας Κορέας και σε άλλους τομείς του μετώπου, ο Σεργκέι Λαβρόφ απάντησε πως επαφίεται στην Πιονγκγιάνγκ να αποφασίσει.

«Μοιραζόμαστε την αρχή» ότι η Βόρεια Κορέα «αποφασίζει η ίδια τις μορφές με τις οποίες εφαρμόζεται η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας», είπε.

Σύμφωνα με ρωσικά και βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Λαβρόφ αναμένεται να ολοκληρώσει την επίσκεψή του στην Πιονγκγιάνγκ σήμερα. Το ταξίδι του καταγράφτηκε ενάμιση μήνα έπειτα από εκείνη του επικεφαλής του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας και πρώην υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σαϊγκού.

Λίγο πριν από την επίσκεψη του κ. Λαβρόφ, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως αρχίζουν απευθείας πτήσεις, δυο φορές σε εβδομαδιαία βάση, που θα συνδέουν τη Μόσχα και την Πιονγκγιάνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

