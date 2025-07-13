Μία κινηματογραφική απόδραση κρατούμενου, που θυμίζει το διάσημο μυθιστόρημα «Ο Κόμης Μοντεκρίστο», συνέβη στη Γαλλία.

Ενας 20χρονος κρατούμενος μπόρεσε να δραπετεύσει την Παρασκευή από φυλακή της Λιόν, κρυμμένος μέσα στον σάκο συγκρατούμενού του, ο οποίος, αφού εξέτισε την ποινή του, βγήκε από σωφρονιστικό κατάστημα.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση της υπηρεσίας φυλακών ανέφερε πως ο νεαρός - ο οποίος εξέτιε «ποινές» φυλάκισης - «εκμεταλλεύθηκε την απελευθέρωση του συγκρατούμενο του για να κρυφτεί στις αποσκευές του και να βγει» από τη φυλακή.

Ο νεαρός φέρεται να έχει «σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα», ανέφερε από την πλευρά της στο Γαλλικό Πρακτορείο η εισαγγελία της Λιόν, που έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα για «οργανωμένη απόδραση» και «σύσταση και συμμορία».

Παράλληλα, διενεργείται εσωτερική έρευνα στις φυλακές για να «χυθεί πλήρες φως» στις περιστάσεις της απόδρασης.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν «αμέσως» οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και της αστυνομίας, ανέφερε η υπηρεσία φυλακών, που θα «λάβει τα επιβεβλημένα πειθαρχικά μέτρα».

