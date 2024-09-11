Διαδηλωτές εισέβαλαν στη Γερουσία του Μεξικού, αναγκάζοντας τους γερουσιαστές να αναστείλουν τη συζήτηση επί των αμφιλεγόμενων προτάσεων του απερχόμενου προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ για τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για την εκλογή δικαστών με ψηφοφορία, ακόμη και σε εναλλακτικούς χώρους.

Ο πρόεδρος της Γερουσίας, Χεράρδο Φερνάντες Νορόνα κήρυξε «επ’ αόριστον διακοπή» επειδή οι διαδηλωτές είχαν εισέλθει στο κτίριο, καθώς οι τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν πλήθος διαδηλωτών μέσα στην αίθουσα της άνω βουλής φωνάζοντας «προδότες».

Παράλληλα ζήτησε από τα μέλη της γερουσίας να μείνουν ήρεμα.

🇲🇽 | HISTÓRICO: El pueblo de México acaba de tomar el Senado de la República mientras adentro los políticos corruptos negociaban el fin de la división de poderes en el país a cambio de favores.



LA DEMOCRACIA SE DEFIENDE HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS. pic.twitter.com/HiG5Mh3Bj7 — Agustín Antonetti (@agusantonetti) September 10, 2024

Η είσοδος των διαδηλωτών ήρθε να προστεθεί στο ήδη πολωμένο κλίμα που έχει φέρει αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός χώρας με τους επικριτές να φοβούνται ότι θα μπορούσε να υπονομεύσει το κράτος δικαίου της χώρας.

Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι του Μεξικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, έχουν προειδοποιήσει ότι οι αλλαγές θα μπορούσαν να υπονομεύσουν το εμπορικό σύμφωνο των τριών χωρών, την USMCA, και να επηρεάσουν αρνητικά το τις επενδύσεις.

Ο κορμός της συνταγματικής μεταρρύθμισης, που προτάθηκε από τον απερχόμενο πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, ζητεί την εκλογή με λαϊκή ψήφο περισσότερων από 6.500 δικαστών, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου.

BREAKING - Anti-judicial reform protesters have invaded Mexico Senate, forcing lawmakers to suspend debate



pic.twitter.com/pOCcC8jD1h — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 10, 2024

Ο Λόπες Ομπραδόρ και η εκλεγμένη πρόεδρος Κλαούντια Σεϊνμπάουμ έχουν υπερασπιστεί σθεναρά τη μεταρρύθμιση ως απαραίτητη για να μπορούν οι δικαστές να λογοδοτούν και για να μειωθεί τη διαφθορά.

Οι επικριτές της, την έχουν χαρακτηρίσει ως έναν απροκάλυπτο διπλασιασμό της εξουσίας του κυβερνώντος κόμματος Morena.

Καθώς οι γερουσιαστές συζητούσαν τη μεταρρύθμιση, η αντιπολίτευση κατηγόρησε το κυβερνών μπλοκ για ύπουλη τακτική προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία των δύο τρίτων.

Η μεταρρύθμιση προτείνει επίσης τη μείωση του αριθμού των ανώτατων δικαστών του δικαστηρίου σε εννέα από 11, τη μείωση της θητείας τους σε 12 χρόνια και τη μείωση της απαιτούμενης εργασιακής εμπειρίας από 10 σε πέντε χρόνια.

