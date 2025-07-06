Μπέσεντ: Ο Μασκ καλύτερα να μείνει εκτός πολιτικής

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ θεωρεί ότι ο Ιλον Μασκ, που ανακοίνωσε χθες την ίδρυση του δικού του κόμματος, θα πρέπει να παρακινηθεί να αφοσιωθεί στις επιχειρήσεις του αντί να κάνει πολιτική.

«Πιστεύω ότι τα διοικητικά συμβούλια των διαφόρων επιχειρήσεων θα ήθελαν να επιστρέψει στις επιχειρήσεις αυτές, όπου είναι καλύτερος από κάθε άλλον», δήλωσε ο Σκοτ Μπέσεντ στο CNN απαντώντας σε ερώτηση αν η χθεσινή ανακοίνωση του Μασκ ανησυχεί την κυβέρνηση Τραμπ.

«Φαντάζομαι ότι τα διοικητικά συμβούλια δεν ευχαριστήθηκαν από την ανακοίνωση αυτή χθες και ότι θα τον ενθαρρύνουν να επικεντρωθεί στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, όχι στις πολιτικές του δραστηριότητες» συνέχισε και πρόσθεσε ότι «οι αρχές» που υπερασπίσθηκε η υπό τον Μασκ επιτροπή (Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, Doge) ήταν «πολύ δημοφιλείς», αλλά «όταν κοιτάξουμε τις δημοσκοπήσεις, ο Μασκ δεν ήταν».

Σύμμαχος και χρηματοδότης του Τραμπ, ο Ιλον Μασκ συγκρούσθηκε μαζί του για το «μεγάλο και όμορφο νομοσχέδιο», το οποίο, σύμφωνα με τον δισεκατομμυριούχο, θα οδηγήσει σε πτώχευση τις ΗΠΑ και απείλησε με ίδρυση πολιτικού κόμματος αν αυτό ψηφιστεί.

Χθες, έκανε πράξη την απειλή του ανακοινώνοντας την ίδρυση του Κόμματος της Αμερικής.

«Κάνοντας ακόμη πιο βαθιά βουτιά στην πολιτική (...) ο Μασκ κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που οι μέτοχοι/επενδυτές της Tesla θέλουν να κάνει κατά την κρίσιμη για την ιστορία της Tesla αυτή περίοδο», σχολίασε ο Dan Ives, αναλυτής της Wedbush.https://www.theguardian.com/us-news/2025/jul/06/elon-musk-america-party-scott-bessentΟ Μασκ

«Αν και ο πυρήνας των υποστηρικτών του Μασκ θα τον στηρίξει πάση θυσία σε κάθε στροφή, υπάρχει ένα γενικό αίσθημα εξάντλησης εκ μέρους των επενδυτών της Tesla που συνδέεται με το γεγονός ότι ο Μασκ επιμένει στον δρόμο της πολιτικής», λέει ο αναλυτής επισημαίνοντας ότι η αρχική ανακούφιση από την αποχώρησή του από την Doge δεν κράτησε πολύ.

«Η κατάσταση πήρε κακή τροπή» με την ανακοίνωση αυτή.

Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές εκτός συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, η πολύ ασταθής τον τελευταίο καιρό μετοχή της Tesla υποχωρούσε σήμερα το μεσημέρι κατά 0,85%.

Πηγή: skai.gr

