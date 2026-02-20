Ο Τραμπ ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% μετά την ήττα από το Αν. Δικαστήριο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει νέο «παγκόσμιο δασμό» 10%, χρησιμοποιώντας το άρθρο 122 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλλει προσωρινά περιορισμούς στις εισαγωγές για έως και έξι μήνες.

Σε συνέντευξη Τύπου για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να μπλοκάρει τους δασμούς, που έχει επιβάλλει, ο Τραμπ είπε ότι ο νέος δασμός θα εφαρμοστεί για περίοδο περίπου πέντε μηνών.

Ο συγκεκριμένος νόμος επιτρέπει στον πρόεδρο να επιβάλει δασμούς για 150 ημέρες, μετά τις οποίες απαιτείται έγκριση από το Κογκρέσο. Αυτό αναμένεται να αποτελέσει δύσκολη μάχη, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών και των αυξανόμενων ανησυχιών των ψηφοφόρων ότι οι δασμοί αυξάνουν το κόστος των προϊόντων.

Εάν δεν εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου, ο πρόεδρος θα μπορούσε να στραφεί σε άλλες νομικές εξουσίες μετά το πέρας των 150 ημερών. Ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργούσε περαιτέρω αβεβαιότητα.



Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ παραβίασε την ομοσπονδιακή νομοθεσία όταν επέβαλε μονομερώς εκτεταμένους δασμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, σε μια ηχηρή ήττα για τον Λευκό Οίκο σε ζήτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής του.

Κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση βαθιά απογοητευτική και είπε ότι είναι «ντροπή για ορισμένα μέλη του Δικαστηρίου», εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την κρίση των δικαστών.

Πράλληλα, ο Τραμπ είπε ότι τώρα «οι ξένες χώρες είναι τόσο χαρούμενες», προειδοποιώντας ωστόσο πως «δεν θα χορεύουν για πολύ».

Παράλληλα υποστήριξε ότι το Δικαστήριο «έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα», ενώ τόνισε ότι διαθέτει «μεθόδους ακόμη ισχυρότερες» για να προχωρήσει, παρά την απόφαση.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του διαθέτει «εναλλακτικές», καθώς κορυφαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν τη χρήση άλλων νομικών διατάξεων για να διατηρήσουν τους αμερικανικούς δασμούς αντί για εξουσίες έκτακτης ανάγκης.

«Άλλες εναλλακτικές θα χρησιμοποιηθούν τώρα για να αντικαταστήσουν τις νέες που το δικαστήριο απέρριψε εσφαλμένα. Έχουμε εναλλακτικές, εξαιρετικές εναλλακτικές, θα μπορούσαν να σημαίνουν περισσότερα έσοδα, θα εισπράξουμε περισσότερα χρήματα», ανέφερε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.