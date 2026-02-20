Οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πραγματοποιήσουν έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου, για να επανεκτιμήσουν την εμπορική συμφωνία του μπλοκ με τις ΗΠΑ, μετά την απόφαση του Ανώνατου Δικαστηρίου να ακυρώσει ορισμένους από τους παγκόσμιους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αναμενόταν να ψηφίσει την Τρίτη για να προχωρήσει τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ. Οι νομοθέτες της ΕΕ είχαν προηγουμένως παγώσει τη διαδικασία επικύρωσης, αφού ο Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία.

«Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ήταν αναμενόμενη», δήλωσε σε ανακοίνωσή του στο Bloomberg ο Μπέρντ Λάνγκε, πρόεδρος της Επιτροπής. «Η νομική βάση για τους αδικαιολόγητους δασμούς δεν ήταν ορθή».

Ο Λάνγκε έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «πρέπει τώρα να αξιολογήσουμε προσεκτικά» την απόφαση και «να εκτιμήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις στις εν εξελίξει εργασίες» για την επικύρωση της συμφωνίας.

Το εμπορικό σύμφωνο θα καταργούσε τους δασμούς στα περισσότερα αμερικανικά προϊόντα και θα όριζε δασμό 15% στα προϊόντα της ΕΕ. Το μπλοκ συνήψε την άνιση συμφωνία το περασμένο καλοκαίρι, ελπίζοντας να αποφύγει έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο και να διατηρήσει τη στήριξη ασφάλειας των ΗΠΑ. Το Κοινοβούλιο στόχευε να επικυρώσει τη συμφωνία τον Μάρτιο.

Η απόφαση της Παρασκευής έχει πλέον θέσει υπό αμφισβήτηση αυτό το χρονοδιάγραμμα και ολόκληρη τη συμφωνία, δεδομένου του αβέβαιου νομικού καθεστώτος των δασμών του Τραμπ.

«Οι δικαστές έδειξαν ότι ακόμη και ένας πρόεδρος των ΗΠΑ δεν λειτουργεί σε νομικό κενό», δήλωσε ο Λάνγκε.

Ακόμη και πριν από την απόφαση της Παρασκευής, οι νομοθέτες της ΕΕ είχαν εισαγάγει ορισμένες αλλαγές στη συμφωνία με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας ρήτρας λήξης, που έθεταν ερωτήματα σχετικά με την υιοθέτησή της.

Μετά την απόφαση της Παρασκευής, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι παρέμενε σε στενή επαφή με την Ουάσινγκτον, καθώς επιδίωκε σαφήνεια σχετικά με τα επόμενα βήματα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

