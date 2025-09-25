Οι συνεχείς αναδιπλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν αφήσει το Κίεβο και τους συμμάχους του σε αβεβαιότητα για τη στάση της Ουάσιγκτον. Σε μια τελευταία εξέλιξη ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποίησε ότι η μεταστροφή του Αμερικανού προέδρου υπέρ της Ουκρανίας θα μπορούσε στην πραγματικότητα να σηματοδοτεί αμερικανική απεμπλοκή από τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Τραμπ, ο οποίος για καιρό αναπαρήγαγε τη ρητορική του Κρεμλίνου σχετικά με την πλήρους κλίμακας εισβολής της Μόσχας και είχε δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα ανακτήσει ποτέ τα προ του 2014 σύνορά της, αιφνιδίασε τους συμμάχους όταν αυτή την εβδομάδα άφησε να εννοηθεί ότι το Κίεβο θα μπορούσε να πολεμήσει και να νικήσει πλήρως τη Ρωσία με την ευρωπαϊκή υποστήριξη.

Η ΕΕ έσπευσε να πιστωθεί την αλλαγή στάσης, με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηρίζει ότι ο Τραμπ έχει επηρεαστεί από τις τακτικές επαφές του με την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Τουσκ είχε διαφορετική ερμηνεία για τη φαινομενική αναδίπλωση του Τραμπ. Διαβάζοντας «ανάμεσα στις γραμμές», προειδοποίησε την Πέμπτη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να απομακρύνεται από τη δέσμευσή του να τερματίσει τον πόλεμο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανακτήσει όλη την επικράτειά της. Αυτή η απρόσμενη αισιοδοξία κρύβει στην πραγματικότητα μια υπόσχεση μειωμένης αμερικανικής εμπλοκής και μετατόπισης της ευθύνης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ευρώπη», έγραψε ο Πολωνός πρωθυπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η αλήθεια είναι καλύτερη από την ψευδαίσθηση».

Ο Τραμπ είχε απειλήσει στο παρελθόν να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία και έχει παραδεχθεί ότι ο πόλεμος αποδεικνύεται πιο δύσκολο να τερματιστεί απ’ ό,τι ανέμενε αν και αιφνιδίασε τους δυτικούς συμμάχους με το μήνυμα της Τρίτης το βράδυ.

«Πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε θέση να πολεμήσει και να ΚΕΡΔΙΣΕΙ πίσω ολόκληρη την επικράτειά της στην αρχική της μορφή», έγραψε σε ανάρτησή του λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε όπλα στο ΝΑΤΟ, για να κάνει ό,τι θέλει με αυτά. Καλή τύχη σε όλους!» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

