Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πέταξε προς τις ΗΠΑ ακολουθώντας μια παρακαμπτήρια διαδρομή, σε μια φαινομενική προσπάθεια να αποφύγει χώρες που θα μπορούσαν να εκτελέσουν το διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος του για φερόμενα εγκλήματα πολέμου.

Ο Νετανιάχου αναχώρησε από το Τελ Αβίβ το βράδυ της Τετάρτης, με προορισμό τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και για τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ιστοσελίδες παρακολούθησης πτήσεων, το αεροπλάνο του, που υπό κανονικές συνθήκες θα περνούσε πάνω από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, επέλεξε να διασχίσει όλο το μήκος της Μεσογείου και να περάσει πάνω από το Στενό του Γιβραλτάρ.

Η πτήση πέρασε στιγμιαία από τον εναέριο χώρο της Ελλάδας και της Ιταλίας, σύμφωνα με το FlightRadar24, αλλά απέφυγε εντελώς τον γαλλικό και τον ισπανικό εναέριο χώρο, γεγονός που αύξησε τη διάρκειά της.

Το γραφείο του πρωθυπουργού (PMO) δεν έχει ανακοινώσει δημοσίως τον λόγο για τον οποίο επιλέχθηκε η ασυνήθιστη διαδρομή.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει πριν από δύο εβδομάδες ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι και μέλη της συνοδείας του Νετανιάχου δεν θα τον ακολουθούσαν για «τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τις θέσεις και την ασφάλεια». Η Jerusalem Post μετέδωσε ότι αυτό ήταν ένας τρόπος να αντισταθμιστεί η επιπλέον κατανάλωση καυσίμου που απαιτούνταν.

Γαλλική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η Γαλλία είχε δεχθεί ισραηλινό αίτημα για υπέρπτηση του γαλλικού εναέριου χώρου.

«Τελικά αποφάσισαν να ακολουθήσουν άλλη διαδρομή και δεν γνωρίζουμε τον λόγο», είπε ο διπλωμάτης.



Πηγή: skai.gr

