Ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν στόχους των Χούθι στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, την Πέμπτη. Οι επιδρομές έρχονται μια μέρα μετά από επίθεση με drone που έπληξε χθες τη νότια ισραηλινή πόλη Εϊλάτ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 20 ανθρώπους.

Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι το Ισραήλ έπληξε «πολυάριθμους τρομοκρατικούς στόχους της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι στη Σαναά».

Σε ανάρτησή του στο X o ίδιος δήλωσε πως: «Aεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν σε αρκετά στρατόπεδα, μεταξύ άλλων σε στρατόπεδο του Γενικού Επιτελείου των Χούθι, εξουδετέρωσαν δεκάδες τρομοκράτες Χούθι και κατέστρεψαν αποθήκες με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πολεμοφόδια. Όπως υποσχέθηκα χθες - όποιος μας βλάπτει θα πλήτεται επταπλάσια».

הנחתנו כעת מכה עוצמתית על מטרות טרור רבות של ארגון הטרור החות'י בצנעא במסגרת מבצע "חבילה עוברת".



מטוסי חיל האוויר תקפו מספר מחנות צבאיים, בין היתר מחנה של המטכ"ל החות'י, חיסלו עשרות רבות של פעילי טרור חות'ים והשמידו מאגרי כטב"מים ואמל"ח.



כמו שהבטחתי אתמול - מי שפוגע בנו ייפגע… pic.twitter.com/On1v3anGHT — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 25, 2025

NOW: Israeli airstrikes targeted several locations in Yemen's Sanaa.



More than 15 strikes counted so far. pic.twitter.com/LotHuXfY4T — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Κάτοικοι της Υεμένης δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιδρομές κατευθύνθηκαν σε περιοχές στα νότια και δυτικά της Σαναά.

Σημειώνεται πως οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν ενώ μεταδιδόταν μια ηχογραφημένη ομιλία του ηγέτη των Χούθι, Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι.

«Ο Ισραηλινός ένοπλες δυνάμεις (IDF) ολοκλήρωσαν ένα ευρύ κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων του καθεστώτος τρομοκρατίας των Χούθι στη Σαναά, βαθιά μέσα στην Υεμένη», αναφέρει από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός και προσθέτει:

«Δεκάδες αεροσκάφη και μαχητικά αεροπλάνα της Ισραηλινής Αεροπορίας επιτέθηκαν πριν από λίγο, υπό την καθοδήγηση πληροφοριών της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, σε στόχους του μηχανισμού ασφάλειας και πληροφοριών και του στρατού του καθεστώτος τρομοκρατίας των Χούθι στην περιοχή της Σαναά, βαθιά μέσα στην Υεμένη.

Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν: το αρχηγείο του γενικού επιτελείου των Χούθι, συγκροτήματα του μηχανισμού ασφάλειας και πληροφοριών του καθεστώτος τρομοκρατίας, το αρχηγείο του τμήματος στρατιωτικής προπαγάνδας των Χούθι, και στρατιωτικά στρατόπεδα όπου εντοπίστηκαν όπλα και στρατιωτικοί παράγοντες του καθεστώτος τρομοκρατίας στην περιοχή της Σαναά.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν λόγω των επιθέσεων που διεξάγει το καθεστώς τρομοκρατίας των Χούθι εναντίον του κράτους του Ισραήλ, στο πλαίσιο των οποίων εκτοξεύτηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι εδάφους-εδάφους προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ.

Ο μηχανισμός ασφάλειας και πληροφοριών είναι ένας από τους μηχανισμούς εσωτερικής ασφάλειας του καθεστώτος τρομοκρατίας των Χούθι, ο οποίος συμμετέχει σε τρομοκρατικές ενέργειες και συμβάλλει άμεσα στην προώθηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων εναντίον του κράτους του Ισραήλ, που υπονομεύουν τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, ασχολείται με την καταστολή των αντιπάλων του καθεστώτος μέσω της χρήσης πολιτικών φυλακών και βασανιστηρίων.

Τα στρατιωτικά στρατόπεδα που επλήγησαν χρησιμοποιούνται από το καθεστώς τρομοκρατίας για την αποθήκευση όπλων και για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον του κράτους του Ισραήλ.

Το καθεστώς τρομοκρατίας των Χούθι δρα υπό την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση του Ιράν με σκοπό να πλήξει το Ισραήλ και τους συμμάχους του. Το καθεστώς εκμεταλλεύεται τον θαλάσσιο χώρο για την άσκηση ισχύος και τη διεξαγωγή τρομοκρατικών δραστηριοτήτων εναντίον διερχόμενων και εμπορικών πλοίων στον παγκόσμιο χώρο ναυσιπλοΐας.

Οι ένοπλες ισραηλινές δυνάμεις (IDF) θα δράσουν με ισχύ απέναντι στις επανειλημμένες επιθέσεις του καθεστώτος τρομοκρατίας των Χούθι εναντίον του κράτους του Ισραήλ, θα προχωρήσουν σύντομα επιπλέον επιθετικές ενέργειες εναντίον των Χούθι και είναι αποφασισμένες να συνεχίζουν να πλήττουν με ισχύ κάθε απειλή κατά των πολιτών του κράτους του Ισραήλ, σε οποιαδήποτε απόσταση απαιτηθεί.»

צה"ל השלים גל תקיפה רחב נגד מטרות צבאיות של שלטון הטרור החות'י בצנעא שבעומק תימן



עשרות כלי טיס ומטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, מטרות של מנגנון הביטחון והמודיעין ושל צבא שלטון הטרור החות'י במרחב צנעא שבעומק תימן.



בין המטרות שהותקפו: מפקדת… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.