Ένα σχίσμα έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των πιο αφοσιωμένων υποστηρικτών του MAGA και των πιο συντηρητικών για την εθνική ασφάλεια σχετικά με τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Ορισμένοι μακροχρόνιοι υποστηρικτές του μότο του προέδρου «Πρώτα η Αμερική» τον κατηγορούν ότι σκέφτεται να ενισχύσει τον ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή και προειδοποιούν ότι το σχίσμα θα μπορούσε να αποτρέψει την πρόοδο σε άλλους τομείς.

«Κανένα ζήτημα δεν διχάζει αυτή τη στιγμή τη δεξιά τόσο πολύ όσο η εξωτερική πολιτική», έγραψε ο συντηρητικός φανατικός Τσάρλι Κερκ στο X, προσθέτοντας ότι ήταν «πολύ ανήσυχος» ότι μια τεράστια διάσπαση εντός του MAGA θα μπορούσε να «διαταράξει τη δυναμική μας και την εξωφρενικά επιτυχημένη Προεδρία μας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε ξαφνικά τη Δευτέρα από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στον Καναδά λόγω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης, επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον για επείγουσες συνομιλίες με την ομάδα εθνικής ασφαλείας του. Δημοσίευσε επίσης μια δυσοίωνη προειδοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «Όλοι πρέπει να εκκενώσουν αμέσως την Τεχεράνη!»

Οι κινήσεις του αυτές πυροδότησαν νέες εικασίες από τους υποστηρικτές του ότι οι ΗΠΑ μπορεί να εμβαθύνουν την εμπλοκή τους, ίσως παρέχοντας στους Ισραηλινούς βόμβες που μπορούν να καταστρέψουν καταφύγια για να διεισδύσουν σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις ή προσφέροντας άλλη άμεση στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ.

Άλλοι ισχυροί υποστηρικτές του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η στιγμή του Ντόναλντ Τραμπ να καταφέρει ένα αποφασιστικό πλήγμα κατά του Ιράν. Ο Γκράχαμ καλεί τον Τραμπ να «συμμετάσχει πλήρως» στην υποστήριξη του Ισραήλ και στην καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Αν αυτό σημαίνει παροχή βομβών, παρέχετε βόμβες», δήλωσε την Κυριακή στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS. «Αν αυτό σημαίνει ότι θα πετάξετε με το Ισραήλ, πετάξτε με το Ισραήλ».

Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ εμπλακούν σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ θα αρχίσει να διαλύει τη δική του πολιτική βάση, η οποία βασίζεται στον τερματισμό των ξένων εμπλοκών, στον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης και στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον.

«Δεν πρόκειται απλώς να ανατινάξει τον συνασπισμό», δήλωσε ο Μπάνον. «Θα ματαιώσει επίσης αυτό που κάνουμε ως το πιο σημαντικό πράγμα, που είναι η απέλαση» των παράνομα διαμενόντων μεταναστών στις ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα, η ολοένα και πιο επικριτική ρητορική του σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον προς τον Τραμπ έφτασε σε νέο επίπεδο, καθώς ο μακροχρόνιος υποστηρικτής του, ο οποίος πρωτοστάτησε σε μεγάλες συγκεντρώσεις με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, υπονόησε ότι η στάση του Τραμπ παραβίαζε την υπόσχεσή του να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες μακριά από νέες ξένες εμπλοκές.

«Δεν πρόκειται να με πείσεις ότι ο ιρανικός λαός είναι εχθρός μου», είπε ο Κάρλσον. Επίσης, δημοσίευσε στο X την ίδια ημέρα το κάλεσμά του για να αμφισβητήσει άλλους υποστηρικτές του Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης, όπως τον Σον Χάνιτι και τον Μαρκ Λέβιν, να πιέσουν τον πρόεδρο να τηρήσει την προεκλογική του δέσμευση.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν από την Τζόρτζια -η επιτομή του MAGA, τάχθηκε δημόσια υπέρ του Κάρλσον. Λέγοντας ότι ο πρώην σχολιαστής του Fox News «πιστεύει ανεπιφύλακτα τα ίδια πράγματα που πιστεύω κι εγώ», ο Γκριν έγραψε στο X τη Δευτέρα το βράδυ ότι αυτές οι πεποιθήσεις περιλαμβάνουν ότι «οι ξένοι πόλεμοι/επεμβάσεις/αλλαγή καθεστώτος βάζουν την Αμερική τελευταία, σκοτώνουν αθώους ανθρώπους, μας κάνουν να χρεοκοπήσουμε και τελικά θα οδηγήσουν στην καταστροφή μας».

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα γεγονός έχει προκαλέσει διχασμό σε κάποια μέλη της βάσης του και είναι πιθανό η τρέχουσα ένταση να είναι περισσότερο μια διαφωνία παρά ένας χωρισμός μεταξύ του προέδρου και των πιστών του MAGA.

