Μέσα ενημέρωσης στη Γερμανία και στην Αυστρία αναπαρήγαγαν χθες Τρίτη την ψευδή είδηση περί θανάτου της νομπελίστριας λογοτεχνίας Ελφρίντε Γέλινεκ, που πάντως διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πως είναι μια χαρά.

«Πάλι; Είναι η δεύτερη φορά που πέθανα. Μου είχε συμβεί ήδη την περασμένη χρονιά. Αλλά είμαι ακόμα εδώ», σχολίασε με χιούμορ η 78χρονη συγγραφέας.

Η πληροφορία αναρτήθηκε αρχικά στο X, σε λογαριασμό που υποτίθεται ανήκε σε θυγατρική γερμανικού εκδοτικού οίκου, και την αναπαρήγαγαν ΜΜΕ, προκαλώντας έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Προτού ο ίδιος λογαριασμός δημοσιεύσει μήνυμα με το οποίο αποκάλυπτε πως επρόκειτο για απάτη, δημιουργημένη «από εμένα, τον Ιταλό δημοσιογράφο Τομάσο Ντεμπενεντέτι».

Ο εκδοτικός οίκος Rowohlt Verlag, ο διακριτικός τίτλος του οποίου χρησιμοποιήθηκε για τη διάδοση της μακάβριας φάρσας μέσω ψευδεπίγραφου λογαριασμού, διέψευσε την πληροφορία μέσω X και μέσω Facebook.

Ο Τομάσο Ντεμπενεντέτι, που ορισμένα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν ως «καθηγητή λυκείου στη Ρώμη», διαδίδει ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο επί χρόνια, για να δείξει την απερισκεψία δημοσιογράφων που σπεύδουν να τις αναμεταδώσουν χωρίς να τις επαληθεύσουν.

Έχουν εξαπατηθεί και πολιτικοί. Το 2022, βουλεύτρια ζητούσε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον θάνατο του αυστριακού άλλοτε καγκελάριου Φραντς Βρανίτσκι, την πληροφορία για τον οποίο διέδωσε η ίδια πηγή.

Η Ελφρίντε Γέλινεκ, κάτοικος της Βιέννης, συγκαταλέγεται στους συγγραφείς στη γερμανική γλώσσα που μελετώνται ολοένα περισσότερο, ειδικά στη Γαλλία.

Το μυθιστόρημα της Η Πιανίστρια (στα ελληνικά εκδ. Εκκρεμές, 2004) μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Μίχαελ Χάνεκε (Η Δασκάλα του Πιάνου, 2001).

Το 2004, εντάχτηκε στον πολύ στενό κύκλο των γυναικών που έχουν τιμηθεί με Νόμπελ λογοτεχνίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.