Όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε την περασμένη εβδομάδα την επιχείρηση "Rising Lion", αξιωματούχοι στη Ρωσία χαρακτήρισαν την τρέχουσα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή ως «ανησυχητική» και «επικίνδυνη». Παρόλα αυτά, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έσπευσαν να τονίσουν τα πιθανά θετικά για τη Μόσχα.

Μεταξύ αυτών:

Η άνοδος των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου, η οποία προβλέπεται να ενισχύσει τα ταμεία της Ρωσίας Η απόσπαση της παγκόσμιας προσοχής μακριά από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Το Κίεβο έχει ξεχαστεί» ήταν ένας τίτλος στην εφημερίδα Moskovsky Komsomolets. Και αν γινόταν δεκτή η προσφορά του Κρεμλίνου να μεσολαβήσει στη σύγκρουση, η Ρωσία θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως βασικός παράγοντας στη Μέση Ανατολή και ως ειρηνοποιός, παρά τις ενέργειές της στην Ουκρανία.

Ωστόσο, όσο περισσότερο συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί η Ρωσία ότι έχει πολλά να χάσει από τα τρέχοντα γεγονότα, όπως σχολιάζει σε ανάλυσή του το BBC.

«Η κλιμάκωση της σύγκρουσης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους και πιθανό κόστος για τη Μόσχα», έγραψε τη Δευτέρα ο Ρώσος πολιτικός επιστήμονας Αντρέι Κορτούνοφ στην οικονομική εφημερίδα Kommersant.

«Η Ρωσία δεν μπόρεσε να αποτρέψει μια μαζική επίθεση του Ισραήλ σε μια χώρα με την οποία πριν από πέντε μήνες [η Ρωσία] υπέγραψε μια ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση. Προφανώς η Μόσχα δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε κάτι άλλο πέρα ​​από δηλώσεις στις οποίες καταδικάζει την επίθεση του Ισραήλ, δεν είναι έτοιμη να παράσχει στο Ιράν στρατιωτική βοήθεια».

Η συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ρωσίας-Ιράν που υπέγραψαν νωρίτερα φέτος ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δεν αποτελεί μια συμφωνία στρατιωτικής συμμαχίας. Εν ολίγοις δεν υποχρεώνει τη Μόσχα να υπερασπιστεί την Τεχεράνη.

Εκείνη την εποχή, όμως, η Μόσχα το είχε διατυμπανίσει.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σημείωσε ότι η συμφωνία έδωσε «ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση του συντονισμού προς όφελος της ειρήνης και της ασφάλειας σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και στην επιθυμία της Μόσχας και της Τεχεράνης για στενότερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας».

Τους τελευταίους έξι μήνες η Μόσχα έχει ήδη χάσει έναν βασικό σύμμαχο στη Μέση Ανατολή, τον Μπασάρ αλ-Άσαντ. Μετά την εκδίωξη του Σύρου ηγέτη τον περασμένο Δεκέμβριο, του προσφέρθηκε άσυλο στη Ρωσία. Η προοπτική αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν, η σκέψη της απώλειας ενός ακόμη στρατηγικού εταίρου στην περιοχή, θα αποτελέσουν μεγάλη ανησυχία για τη Μόσχα.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή την Τρίτη, η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets κατέληξε στο συμπέρασμα: «Στην παγκόσμια πολιτική αυτή τη στιγμή, συμβαίνουν τεράστιες αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες θα επηρεάσουν τη ζωή στη χώρα μας, είτε άμεσα είτε έμμεσα».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα περάσει μεγάλο μέρος αυτής της εβδομάδας στην Αγία Πετρούπολη, όπου η πόλη φιλοξενεί το ετήσιο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ. Η εκδήλωση κάποτε ονομαζόταν «το Νταβός της Ρωσίας», αλλά η ονομασία αυτή δεν ισχύει πλέον. Τα τελευταία χρόνια, οι διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων δυτικών εταιρειών έχουν μείνει μακριά - ειδικά μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παρ 'όλα αυτά, οι διοργανωτές ισχυρίζονται ότι φέτος θα παραστούν εκπρόσωποι από περισσότερες από 140 χώρες και περιοχές.

Οι ρωσικές αρχές σχεδόν σίγουρα θα χρησιμοποιήσουν το γεγονός για να προσπαθήσουν να αποδείξουν ότι οι προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχουν αποτύχει.

Μπορεί να είναι ένα οικονομικό φόρουμ, αλλά η γεωπολιτική δεν είναι ποτέ μακριά.

