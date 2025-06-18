Η απόφαση Τραμπ για συμμετοχή των ΗΠΑ στη σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν ζυγίζει όσο και μία bunker-buster

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εδώ και περίπου μία δεκαετία προειδοποιεί ότι θα εξαπολύσει μία μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, προτού η Τεχεράνη φτάσει σε εκείνο το σημείο από το οποίο η κατασκευή πυρηνικού όπλου θα είναι, απλώς, θέμα χρόνου. Κάθε του προειδοποίηση και απειλή έβρισκε τοίχο, εκείνον της Ουάσινγκτον, με σειρά Αμερικανών προέδρων, υπό τον φόβο ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, να του επισημαίνουν πως θα χρειαστεί να προχωρήσει μόνος, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσέφεραν την πολύτιμη για το Ισραήλ βοήθειά τους.

Αυτή τη φορά τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Στα τέλη του περασμένου Μαΐου, οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν διαπιστώσει ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ετοιμαζόταν για επικείμενη επίθεση κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, είτε με τη συμμετοχή της Ουάσιγκτον, είτε χωρίς αυτή. Διαπίστωναν, επίσης, πως η ισραηλινή κυβέρνηση δεν προετοιμαζόταν για ένα περιορισμένης έκτασης χτύπημα κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά για μία περισσότερο εκτεταμένη επιχείρηση, η οποία θα έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Την ίδια χρονική περίοδο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν εν μέσω ενός μαραθωνίου διαβουλεύσεων με το Ιράν, προκειμένου να το πείσει να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, έχοντας συνάμα απορρίψει την προσπάθεια Νετανιάχου, τον Απρίλιο, να τον πείσει πως τώρα είναι η ώρα για μία στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει. Νωρίς το βράδυ της Τρίτης κι ενόσω το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών παρέμενε σε πλήρη εξέλιξη, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN επιβεβαίωναν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ άρχιζε να εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης των αμερικανικών στρατιωτικών μέσων και να απομακρύνεται από την ιδέα μίας διπλωματικής λύσης για το τέλος της σύγκρουσης - εκτός κι αν η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να προβεί σε γενναίους συμβιβασμούς.

Είχαν προηγηθεί μία σειρά αινιγματικών μηνυμάτων από πλευράς Τραμπ καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας με τον Αμερικανό πρόεδρο από τη μία να δηλώνει πως «δεν έχει διάθεση να διαπραγματευθεί» και από την άλλη πως «θέλει ένα πραγματικό τέλος κι όχι απλώς μία κατάπαυση του πυρός».

Συγχρόνως σχεδόν σε ζωντανή μετάδοση άπαντες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκεί περαιτέρω πίεση προς την Τεχεράνη μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα TruthSocial φτάνοντας στο σημείο να αναρτήσει: «άνευ όρων παράδοση» αλλά και πως «γνωρίζουμε ακριβώς που κρύβεται ο αποκαλούμενος “ανώτατος ηγέτης” του Ιράν» για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι «είναι εύκολος στόχος, αλλά είναι ασφαλής εκεί. Δεν πρόκειται να τον εξοντώσουμε - τουλάχιστον όχι προς το παρόν».

Η απόφαση Τραμπ για στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών ή μη στη σύγκρουση των αιώνιων εχθρών στη Μέση Ανατολή ζυγίζει 13.600 τόνους, όσο δηλαδή – εξηγεί το BBC - και η μητέρα όλων των βομβών, η αμερικανική κατασκευής βόμβα τύπου «bunker-buster» GBU-57, γνωστή και ως ΜΟΡ (Massive Ordnance Penetrator) που θέλει το Ισραήλ για να… ξορκίσει το βουνό που το στοιχειώνει, το όρος Φορντό κοντά αρχαία ιερή πόλη Κομ, όπου μέσα του βαθιά χωμένες στη γη βρίσκονται υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις των Ιρανών.

(Με πληροφορίες CNN, NYT, BBC)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.