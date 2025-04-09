Του Γιάννη Χανιωτάκη

Αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει στο Ηνωμένο Βασίλειο η αποκάλυψη ότι η κυβέρνηση αναπτύσσει ένα αμφιλεγόμενο πρόγραμμα που αποσκοπεί στη «πρόβλεψη βίαιων εγκλημάτων», μέσω της ανάλυσης προσωπικών δεδομένων ανθρώπων που είναι ήδη γνωστοί στις αρχές.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, το πρόγραμμα, που αρχικά ονομαζόταν «πρότζεκτ πρόβλεψης ανθρωποκτονιών» και πλέον φέρει τον τίτλο «κοινή χρήση δεδομένων για τη βελτίωση της αξιολόγησης κινδύνου», βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, ωστόσο έχει ήδη προκαλέσει έντονη ανησυχία από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ερευνητές φέρεται να χρησιμοποιούν αλγορίθμους για να αναλύσουν τις πληροφορίες χιλιάδων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων εγκλημάτων, καθώς προσπαθούν να εντοπίσουν εκείνους που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να διαπράξουν σοβαρά βίαια αδικήματα. Μεταξύ των πληροφοριών που αναλύονται περιλαμβάνονται: ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, φύλο, εθνικότητα, καταδίκες, αλλά και «δείκτες υγείας» που θεωρείται ότι έχουν προγνωστική δύναμη – όπως στοιχεία για ψυχική υγεία, εθισμό, αυτοτραυματισμό και ευαλωτότητα.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ελπίζει ότι το έργο θα συμβάλει στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, σημειώνει ο Guardian, αλλά πολλοί αντιδρούν χαρακτηρίζοντάς το «ανατριχιαστικό και δυστοπικό».

Η οργάνωση Statewatch, που έκανε τη σχετική αποκάλυψη, καταγγέλλει ότι στο πρόγραμμα ενδέχεται να περιλαμβάνονται δεδομένα και από ανθρώπους που δεν έχουν ποτέ καταδικαστεί για κάποιο ποινικό αδίκημα, αλλά υπήρξαν θύματα εγκλημάτων ή απλώς είχαν επαφή με την αστυνομία.

Η ερευνήτρια της Statewatch, Sofia Lyall, χαρακτήρισε το έργο «ανατριχιαστικό και δυστοπικό», προειδοποιώντας ότι τέτοιου είδους συστήματα «ενισχύουν προϋπάρχουσες προκαταλήψεις, ιδίως εις βάρος μειονοτήτων και ατόμων με χαμηλό εισόδημα».

«Πολλές φορές, η έρευνα δείχνει ότι τα αλγοριθμικά συστήματα για την 'πρόβλεψη' του εγκλήματος είναι εγγενώς ελαττωματικά», υποστηρίζει χαρακτηριστικά προσθέτοντας: «Όπως και άλλα συστήματα του είδους του, θα κωδικοποιεί με προκατάληψη προς τις φυλετικές και χαμηλού εισοδήματος κοινότητες. Η δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου εργαλείου για την προβολή των ανθρώπων ως βίαιων εγκληματιών είναι βαθιά λάθος».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπερασπίζεται το έργο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για καθαρά ερευνητική πρωτοβουλία, βασισμένη μόνο σε δεδομένα ατόμων με τουλάχιστον μία ποινική καταδίκη. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Το έργο έχει σχεδιαστεί για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τον κίνδυνο σοβαρής βίας από άτομα που βρίσκονται υπό επιτήρηση. Θα εξεταστεί κατά πόσο η προσθήκη δεδομένων από την αστυνομία μπορεί να βελτιώσει την αξιολόγηση κινδύνου. Τα ευρήματα θα δημοσιευθούν σε εύθετο χρόνο».



Πηγή: skai.gr

