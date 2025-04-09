Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε χθες, Τρίτη, εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπεί να εμποδίσει να επιβληθούν πολιτειακοί νόμοι, οι οποίοι υιοθετήθηκαν για να μειωθεί η χρήση ορυκτών καυσίμων και να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή.

Η κίνηση αυτή είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή ενέργειας και να εμποδίσει πολιτικές, των οποίων ηγούνται σε μεγάλο βαθμό Δημοκρατικοί, για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Λίγες μόνον ώρες νωρίτερα ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Τραμπ είχε υπογράψει άλλο διάταγμα με στόχο να αυξηθεί η παραγωγή άνθρακα στις ΗΠΑ.

Με αυτό το εκτελεστικό διάταγμα ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή στην υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι να εντοπίσει πολιτειακούς νόμους για την κλιματική αλλαγή, για τις πρωτοβουλίες ESG (σ.σ.: Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Διοικητικής στρατηγικής), για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και τις εκπομπές άνθρακα, και να αναλάβει δράση για να τους μπλοκάρει.

«Πολλές πολιτείες έχουν θεσπίσει, ή βρίσκονται στη διαδικασία θέσπισης, επιβαρυντικών και ιδεολογικά υποκινούμενων πολιτικών για την ‘κλιματική αλλαγή’ ή την ενέργεια, οι οποίες απειλούν την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία και την οικονομική και εθνική μας ασφάλεια», αναφέρεται στο εκτελεστικό διάταγμα.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε κυρίως νόμους στη Νέα Υόρκη και το Βερμόντ που επιβάλλουν πρόστιμο στις εταιρείες ορυκτών καυσίμων για τη συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή, την περιβαλλοντική πολιτική της Καλιφόρνια για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου και δικαστικές αγωγές από πολιτείες με στόχο να λογοδοτήσουν ενεργειακές εταιρείες για τον ρόλο τους στην υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκαλ και η κυβερνήτης του Νέου Μεξικού Μισέλ Λούχαν Γκρίσαμ, οι δύο Δημοκρατικές που συμπροεδρεύουν της Συμμαχίας των ΗΠΑ για το Κλίμα, δήλωσαν ότι δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τις πολιτείες η εξουσία τους και δεν θα αποθαρρυνθούν από το εκτελεστικό διάταγμα.

«Θα συνεχίσουμε να προάγουμε λύσεις για την κλιματική κρίση που διαφυλάττουν το θεμελιώδες δικαίωμα των Αμερικανών στον καθαρό αέρα και το νερό, να δημιουργούμε θέσεις εργασίας που αμείβονται καλά, να αναπτύσσουμε την οικονομία καθαρής ενέργειας και να κάνουμε το μέλλον μας πιο υγιεινό και πιο ασφαλές», σημείωσαν σε κοινή τους ανακοίνωση.

Η Συμμαχία των ΗΠΑ για το Κλίμα απαρτίζεται από 24 κυβερνήτες που είναι αφοσιωμένοι στην κλιματική δράση.

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API), εμπορική ένωση πετρελαίου και φυσικού αερίου, χαιρέτισε την έκδοση του εκτελεστικού αυτού διατάγματος από τον πρόεδρο Τραμπ.

«Χαιρετίζουμε τη δράση του προέδρου Τραμπ να λογοδοτήσουν πολιτείες, όπως η Νέα Υόρκη και η Καλιφόρνια, για την επιδίωξη αντισυνταγματικών προσπαθειών που ποινικοποιούν παράνομα τους Αμερικανούς παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου επειδή παρέχουν την ενέργεια στην οποία στηρίζονται καθημερινά οι Αμερικανοί καταναλωτές», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ο Ανώτερος Αντιπρόεδρος του API Ράιαν Μάιερς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

