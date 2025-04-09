«Έχω εξαιρετικές σχέσεις με έναν άνθρωπο που τον λένε Ερντογάν, τον έχετε ακούσει; Τον συμπαθώ και με συμπαθεί. Ο Τύπος θα θυμώσει που το λέω, αλλά ισχύει. Κι εκείνος με συμπαθεί. Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα, έχουμε περάσει πολλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κατά τη συνάντηση μάλιστα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «αν εσείς στο Ισραήλ έχετε πρόβλημα με την Τουρκία, νομίζω εγώ μπορώ να το λύσω».

Κληθείς να σχολιάσει την παραπάνω στάση του Τραμπ, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, επεσήμανε:

«Η πρόθεση του Τραμπ είναι να βάλει Τουρκία και Ισραήλ να τα βρουν μεταξύ τους, δεν είναι πρόθεσή του να έρθει σε ρήξη με την Τουρκία με τίποτα. Οπότε σε αυτήν τη λογική είπε και αυτό το πράγμα. Τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, αυτές δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Αυτήν τη στιγμή το κρίσιμο θέμα που απασχολεί το Ισραήλ είναι ότι εκεί που είχε σύνορα με το Ιράν, από την πλευρά της Συρίας ξαφνικά απέκτησε σύνορα με την Τουρκία».

«Επιπλέον, το Ισραήλ έκανε κάτι ακόμη: όταν έπεσε το καθεστώς Άσαντ, μεθοδικά επί 10 ημέρες κατέστρεψε οποιαδήποτε αμυντική υποδομή υπήρχε στη Συρία, δεν άφησε τίποτα. Στόχος του Ισραήλ είναι να παραμείνει αυτή η κατάσταση έτσι στο διηνεκές. Δεν έχει όρεξη να ξαναδεί τη Συρία να αποκτά σοβαρά οπλικά συστήματα. Η Τουρκία τον τελευταίο καιρό έχει εγκαταστήσει στο έδαφος της Συρίας αντιαεροπορικά συστήματα, πυραύλους, ραντάρ και τέτοια. Το Ισραήλ θέλει τον διάδρομο της Συρίας, για να μπορεί να επιτεθεί στο Ιράν, οπότε τις τελευταίες μέρες το Ισραήλ σήκωσε αεροπλάνα και κατέστρεψε όλα τα οπλικά συστήματα της Τουρκίας στη Συρία και δεν είναι διατεθειμένο να κάνει πίσω», συμπλήρωσε.

«Οι σχέσεις μας με το Ισραήλ ίσως αλλάξουν, αν τα βρει με την Τουρκία»

Παράλληλα, ο κ. Συρίγος σημείωσε πως παραμένουν άγνωστες ακόμα οι προθέσεις των ΗΠΑ στην περιοχή. «Είμαστε στο σκοτάδι ακόμα. Ο Τραμπ θέλει να βάλει τον Νετανιάχου και τον Ερντογάν να τα βρουν μεταξύ τους, αλλά ο τρόπος που θα το πετύχει είναι άγνωστος. Στην πράξη πολλά μπορεί να θέλεις. Και ο Τραμπ ήθελε να τελειώσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας σε μια ημέρα, αλλά διαπιστώνεται ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα».

«Από το 2010 και μετά η Τουρκία έδιωξε το Ισραήλ και την Αίγυπτο από τις συμμαχίες που είχε μαζί τους. Έκτοτε, το Ισραήλ επέλεξε να τα βρει με την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή η σχέση είναι μια πολύ καλή σχέση, δεν έχει φτάσει ακόμα σε στρατηγικό σημείο. Σε στρατηγικό σημείο οι σχέσεις φτάνουν όταν αποκτούν ρίζες. Μια ρίζα ας πούμε είναι το καλώδιο. Μπορούν λοιπόν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν εάν πραγματικά το Ισραήλ τα βρει με την Τουρκία. Αυτήν τη στιγμή δεν μπορεί να τα βρει, διότι η Τουρκία βλέπει τον εαυτό της ως απόγονο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με βλέψεις στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό σαφώς μάς συμφέρει, αλλά καλό είναι να αποκτήσουμε αυτές τις στρατηγικές σχέσεις που και να τα βρουν Τουρκία και Ισραήλ, εμείς να μην επηρεαστούμε».

