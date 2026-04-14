Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο μιας βραχυπρόθεσμης παύσης στις αποστολές πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, προκειμένου να αποφύγει την άμεση δοκιμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και να μην υπονομεύσει έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις εσωτερικές διαβουλεύσεις της Τεχεράνης.

Η πιθανή αυτή κίνηση της παύσης αντανακλά την προσπάθεια της ιρανικής πλευράς να αποφύγει την άμεση κλιμάκωση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη διπλωματική συγκυρία, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες για μια νέα συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο, ανέφερε η ίδια πηγή υπό τον όρο ανωνυμίας λόγω της ιδιωτικής φύσης των διαβουλεύσεων, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Όπως ανέφερε η Rachel Ziemba, ανώτερη ερευνήτρια στο Center for a New American Security, «αν το Ιράν προχωρήσει πράγματι σε παύση αποστολών, αυτό θα αποτελούσε ένδειξη ότι η κυβέρνηση επιδιώκει και η ίδια την αποκλιμάκωση και την αποφυγή επανέναρξης του θερμού πολέμου». Η ίδια πρόσθεσε ότι μια προσωρινή διακοπή θα προκαλούσε μεν βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην αγορά πετρελαίου, όμως οι διεθνείς αγορές πιθανότατα θα επικεντρώνονταν στην προοπτική μιας συμφωνίας και όχι στη συγκυριακή έλλειψη.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ΗΠΑ και το Ιράν εξετάζουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την παράταση μιας εκεχειρίας, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προωθεί τον ναυτικό αποκλεισμό με στόχο τον περιορισμό των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Στόχος των δύο πλευρών είναι η διεξαγωγή νέων συνομιλιών πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός την επόμενη εβδομάδα.

Η προσωρινή μείωση ή αναστολή της ναυσιπλοΐας για λίγες ημέρες θεωρείται ως μια πραγματιστική κίνηση αποκλιμάκωσης, που θα μπορούσε να αποτρέψει ένα επεισόδιο ικανό να τινάξει στον αέρα τις εύθραυστες διαπραγματεύσεις, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ωστόσο, η στάση της Τεχεράνης παραμένει ρευστή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) θα μπορούσε να αλλάξει τακτική, επιχειρώντας να δείξει ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός μπορεί να αμφισβητηθεί χωρίς συνέπειες, μια κίνηση που ενδέχεται να υπονομεύσει τη διπλωματική διαδικασία.

Οι αγορές πετρελαίου παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να έχει περιορίσει σχεδόν πλήρως τη διέλευση μη ιρανικών πλοίων, ενώ οι ΗΠΑ διεξάγουν δικές τους επιχειρήσεις αποκλεισμού. Μετά τις σχετικές πληροφορίες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου υποχώρησαν, με το Brent να χάνει περίπου 1,20 δολάρια το βαρέλι, στα επίπεδα των 98 δολαρίων.

Η αγορά, αντιμετωπίζει έλλειψη φυσικών ποσοτήτων πετρελαίου, ενώ μέχρι στιγμής το Ιράν παραμένει η βασική χώρα που συνεχίζει ροές μέσω του θαλάσσιου διαύλου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Ωστόσο, για τις αγορές, η προοπτική ειρήνης θεωρείται κρίσιμη για τη μείωση των τιμών.

Η πιθανή παύση αποστολών αναδεικνύει την εύθραυστη ισορροπία στην οποία κινείται η Τεχεράνη, προσπαθώντας να επιδείξει αποφασιστικότητα χωρίς να προκαλέσει σύγκρουση που θα μπορούσε να ακυρώσει το διπλωματικό άνοιγμα.

«Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για μεγάλη παραχώρηση από την ιρανική πλευρά, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης πριν τον επόμενο γύρο συνομιλιών», δήλωσε η Aniseh Bassiri Tabrizi, ανώτερη αναλύτρια της Control Risks στο Άμπου Ντάμπι. «Υπό αυτή την έννοια, η Τεχεράνη πιθανότατα έχει περισσότερα να κερδίσει παρά να χάσει αν σταματήσει τις αποστολές για λίγες ημέρες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.