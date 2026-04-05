Η γενική εισαγγελία της πόλης Σουμπότιτσα απέδωσε ποινικό χαρακτήρα στη υπόθεση που αφορά τον εντοπισμό εκρηκτικής ύλης στη βόρεια Σερβία, κοντά στον αγωγό που μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία.

Η εισαγγελέας Μλάντενκα Μανοΐλοβιτς επισήμανε ότι διαπράχτηκε το αδίκημα της παράνομης παραγωγής και διακίνησης εκρηκτικής ύλης σε συνδυασμό με το ποινικό αδίκημα της δολιοφθοράς. Ανέφερε ότι «σε δύο σακίδια ώμου βρέθηκαν 4 κιλά εύκαμπτης εκρηκτικής ύλης, πιθανότατα πλαστικής, όπως επίσης και υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση της».

Το υπουργείο Άμυνας της Σερβίας ανακοίνωσε ότι τα εκρηκτικά βρέθηκαν δίπλα σε υποδομές μεταφοράς φυσικού αερίου.

Σημειώνεται ότι η εκρηκτική ύλη εντοπίστηκε στο δήμο Κάνιζα στην Βοϊβοντίνα από όπου διέρχεται ο αποκαλούμενος "Βαλκανικός αγωγός" ο οποίος μέσω Τουρκίας και Βουλγαρίας μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στη Σερβία και την Ουγγαρία.

Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε ότι οι αρχές έχουν κάποιες ενδείξεις για τους δράστες. «Δεν γνωρίζουμε ονόματα αλλά από ποια ομάδα προέρχονται τα πρόσωπα. Όποιον συλλάβουμε να προσπαθεί να καταστρέψει μέρος των σημαντικότερων υποδομών της Σερβίας θα τιμωρηθεί ανελέητα και αυστηρά», δήλωσε ο Βούτσιτς, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Η υπόθεση έλαβε μεγάλη δημοσιότητα στην Ουγγαρία όπου την ερχόμενη Κυριακή, 12 Απριλίου, θα διεξαχθούν κρίσιμες βουλευτικές εκλογές. Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και κυβερνητικά στελέχη χαρακτήρισαν το γεγονός απόπειρα αποσταθεροποίησης της χώρας.

Στην αντιπολίτευση από την άλλη εκφράζονται σοβαρές υπόνοιες ότι πρόκειται για σκηνοθετημένη κρίση. Ο ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης, Πέτερ Μαγιάρ, με ανάρτηση του στο Facebook αναφέρει ότι είχε λάβει πληροφορίες τις προηγούμενες ημέρες για κάτι «τυχαίο» που θα συνέβαινε σε έναν αγωγό φυσικού αερίου στη Σερβία το Πάσχα, διαμηνύοντας στον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν ότι «δεν θα μπορέσει να αποτρέψει την διεξαγωγή των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα».

Ο Πέτερ Μάγιαρ κατηγορεί τον Όρμπαν ότι με τη βοήθεια της Σερβίας και της Ρωσίας προσπαθεί να προκαλέσει κλίμα τρόμου στη χώρα για να αποφύγει την ήττα του κόμματος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

