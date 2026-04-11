Η ποσότητα εκρηκτικών που ανακαλύφθηκε στη Σερβία την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν αρκετή για να καταστρέψει τον αγωγό φυσικού αερίου Balkan Stream, γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο πιθανότατα για σχέδιο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών με στόχο να επηρεάσει τις επικείμενες εκλογές στην Ουγγαρία, υποστηρίζει ειδικός που μίλησε στον Guardian.

O Ουκρανός πρώην υποστράτηγος και ειδικός σε θέματα πυρομαχικών, Μικόλα Ζέντσεφ, τονίζει ότι οι υπολογισμοί της εταιρείας του, Andromeda, έδειξαν πως τα 4 κιλά εκρηκτικών που ανέκτησε η στρατιωτική υπηρεσία ασφαλείας της Σερβίας στην Κάντζιζα δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή ρήξη στον αγωγό.

Εμπειρογνώμονες της Andromeda ανέλυσαν τη χαλύβδινη και πολυπροπυλενική σύνδεση, η οποία μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία, περνώντας από την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, και υπολόγισαν την ποσότητα εκρηκτικών που, κατά την εκτίμησή τους, δεν θα προκαλούσε σοβαρή ζημιά.

Για επιτευχθεί σοβαρή ζημιά θα απαιτούνταν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα, εκτιμά ο Ζέντσεφ. «Τέσσερα κιλά δεν αρκούν για να διακόψουν τη λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ακόμη και αν είχαν τοποθετηθεί στο πιο καίριο σημείο, 4 κιλά πλαστικής εκρηκτικής ύλης «πιθανότατα θα προκαλούσαν μόνο τοπική ζημιά ή περιορισμένη διάτρηση, η οποία θα μπορούσε να επισκευαστεί μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς να προκληθεί μακροχρόνια διακοπή του εφοδιασμού», προσθέτει.

«Αυτό δεν συνάδει με τον στόχο μιας κλασικής πράξης δολιοφθοράς, η οποία αποσκοπεί στο να θέσει υποδομές εκτός λειτουργίας για εβδομάδες ή μήνες», καταλήγει ο Ζέντσεφ, γεγονός που, όπως λέει, οδηγεί «στο συμπέρασμα ότι το περιστατικό ήταν πιθανότατα προβοκάτσια».

Την Κυριακή, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, για την ανακάλυψη των εκρηκτικών. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, άφησε να εννοηθεί ότι υπεύθυνη θα μπορούσε να είναι η Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «επίθεση κατά της κυριαρχίας μας».

Το περιστατικό αναπαράχθηκε ευρέως από τα μέσα ενημέρωσης πριν από τις εκλογές στην Ουγγαρία που θα πραγματοποιηθούν αύριο και στις οποίες ο φιλορώσος Όρμπαν υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις και μάχεται για την πολιτική του επιβίωση.

Ο Πέτερ Μάγιαρ, ηγέτης της ουγγρικής αντιπολίτευσης, κατηγόρησε τον Όρμπαν ότι «επιχειρεί να καλλιεργήσει φόβο στον ίδιο του τον λαό μέσω ψευδών ενεργειών» και ότι ακολουθεί «τις συμβουλές Ρώσων πρακτόρων».

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, συμπέρασμα που υιοθέτησε και ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας ασφαλείας της Σερβίας, η οποία είναι αρμόδια για την έρευνα.

Ο Ζέντσεφ υποστηρίζει ότι, κατά την άποψή του, «οι κύριοι ωφελημένοι είναι πιθανότατα η σημερινή ουγγρική κυβέρνηση, η οποία αποκομίζει ένα επιπλέον πολιτικό πλεονέκτημα ενόψει των εκλογών, και η Ρωσία, η οποία επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τέτοια περιστατικά για να δυσφημίσει την Ουκρανία στα μάτια του πολιτισμένου κόσμου».

Υπό τον Όρμπαν, η Ουγγαρία είναι μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ που έχουν επιλέξει να διατηρήσουν στενές σχέσεις με τη Ρωσία, αγοράζοντας το φυσικό αέριο και το πετρέλαιό της. Η Βουδαπέστη επίσης μπλόκαρε την έγκριση δανείου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία τον Μάρτιο, έπειτα από διαμάχη με το Κίεβο σχετικά με τις επισκευές στον πετρελαιαγωγό Druzhba, τμήμα του οποίου διέρχεται μέσω της Ουκρανίας προς την ανατολική Ευρώπη.

Ο Βούτσιτς δήλωσε την περασμένη Κυριακή ότι τα εκρηκτικά θα μπορούσαν να είχαν «θέσει σε κίνδυνο πολλές ζωές» και να είχαν προκαλέσει σημαντική ζημιά στον αγωγό Balkan Stream. Βρέθηκαν σε δύο σακίδια στην Κάντζιζα, «λίγες εκατοντάδες μέτρα από τον αγωγό φυσικού αερίου», όπως δήλωσε.

Ωστόσο, ο Ζέντσεφ τονίζει ότι, με βάση τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία, δεν φαινόταν να είχε καταβληθεί καμία προσπάθεια να τοποθετηθούν τα εκρηκτικά στον ίδιο τον αγωγό. Ο ίδιος, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τις υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας του, αναφέρει ότι κατά τη γνώμη του το περιστατικό ήταν πιθανότατα μια επιχείρηση προπαγάνδας που διεξήχθη από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GRU.

«Αυτό ανταποκρίνεται στα πρότυπα της GRU», τονίζει ο Ζέντσεφ, επισημαίνοντας τη στρατιωτική διάσταση του περιστατικού. Τον περασμένο μήνα, ο Μάγιαρ κατηγόρησε τον Όρμπαν ότι κάλεσε πράκτορες της GRU να τον βοηθήσουν να επανεκλεγεί. Η ρωσική πρεσβεία στη Βουδαπέστη το αρνήθηκε, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές περί εμπλοκής της GRU «ξεκάθαρα ψευδείς πληροφορίες».

Πηγή: skai.gr

