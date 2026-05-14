Στην ανάγκη για εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας και της διασύνδεσης της ΕΕ με τις χώρες του Κόλπου, όχι μόνον στον τομέα των ορυκτών καυσίμων, αλλά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη δημιουργία διαδρόμων μεταφοράς της, αναφέρθηκε ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ στον Κόλπο, Λουΐτζι Ντι Μάγιο, στην παρέμβασή του στη δεύτερη ημέρα των εργασιών του διεθνούς συνεδρίου Energy Transition Summit:East Med & Southeast Europe, που διοργάνωσαν οι Financial Times κι η Καθημερινή στην Αθήνα, στις 13-14 Μαΐου.

Στη συζήτηση που είχε διαδικτυακά με τον δημοσιογράφο της Καθημερινής, Αθανάσιο Κατσικίδη, αναφερόμενος στην κινητοποίηση της ΕΕ σχετικά με τη σύρραξη στον Κόλπο ο κος Ντι Μάγιο τόνισε πως «αμέσως αποφασίσαμε να συμπαρασταθούμε στους φίλους και εταίρους μας στον Κόλπο και τις χώρες του GCC», πρώτα με «μία κοινή διακήρυξη των ΥΠΕΞ, στην οποία εκφράζαμε την αλληλεγγύη μας στους φίλους κι εταίρους μας κι υποστηρίζοντας το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα» και στη συνέχεια με τη μετάβαση του ιδίου και άλλων μελών της ηγεσίας της Ένωσης στον Κόλπο.

Σύμφωνα με τον κ. Ντι Μάγιο, «χάρις στη στρατιωτική συνεργασία των χωρών της Νοτίου Ευρώπης, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, με τις χώρες του GCC, προστατεύουμε από κοινού τις ενεργειακές υποδομές» από τις «αδικαιολόγητες κι απαράδεκτες επιθέσεις του Ιράν σε πολιτικές υποδομές».

Ο ίδιος υπογράμμισε την προσπάθεια αυτή της ΕΕ, διότι «αποτελεί μία ρωμαλέα έκφραση και πολύ καλή ευκαιρία για την υποστήριξή μας στη συνεργασία αυτή»

Όσον αφορά τις προτεραιότητες της ΕΕ για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών, ο κος Ντι Μάγιο δήλωσε πως «αμέσως μετά μία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα πρέπει να θωρακισθούν το Στενό του Ορμούζ», όντας ως φυσικό πέρασμα «δεν μπορεί να έχει διόδια και πληρωμές, αλλά και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη ναυσιπλοΐα».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως για τον λόγο τούτο "ορισμένα μέλη της ΕΕ συμμετέχουν σε αποστολές του ΟΗΕ, όπως η "Ασπίδες" στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να είμαστε έτοιμοι σε μία σε ένα σενάριο αποκλιμάκωσης του πολέμου να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη ναυσιπλοΐα", ενώ τόνισε πως "θα συνεχισθεί ο διάλογος σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας ΕΕ και χωρών του Κόλπου" και να επαναδιοργανωθεί το σχετικό ενεργειακό συνέδριο στην Κύπρο, το οποίο αναβλήθηκε λόγω της κατάστασης.

Ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ επέμεινε στη συνεργασία στον τομέα της άμυνας κι ασφάλειας με τις χώρες του Κόλπου γιατί η "στρατιωτική συνεργασία είναι προς όφελος και των δύο μερών: η ασφάλεια του Κόλπου είναι και δική μας ασφάλεια και τανάπαλιν".

Επίσης, ο κ. Ντι Μάγιο επέμεινε στην ετοιμότητα της ΕΕ στις καταστροφές: "τα κέντρα έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ και στον Κόλπο είναι σε επαφή και συνεργάζονται από την απαρχή του πολέμου, για την ετοιμότητα στις καταστροφές, στην προετοιμασία για πυρηνική μόλυνση και ανταλλάσσουμε πληροφορίες, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση".

Όσον αφορά την αδιάλειπτη ροή και μεταφορά ενέργειας από τον Κόλπο, ο κος Ντι Μάγιο δήλωσε πως μετά τα πλήγματα του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών θα πρέπει "να επενδύσουμε περισσότερο στην ανθεκτικότητα, καθώς αυτό είναι το δίδαγμα που αντλούν κι οι δύο πλευρές". Ο ίδιος υπογράμμισε πως " η ανθεκτικότητα των υποδομών μας θα είναι το πραγματικό κλειδί και στην ΕΕ το βιώσαμε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία".

Αναφορικά με τις άλλες ενεργειακές πηγές (LNG, φυσικό αέριο) ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ υπάρχει άμεση συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών όσον αφορά τις μεταφορές από λιμάνι σε λιμάνι για νέες υποδομές, "όχι μόνον για πετρέλαιο, αλλά και υδρογόνο, όχι μόνον για LNG,αλλά και για ηλεκτρολύτες, νέους δρόμους για το υδρογόνο, νέους τρόπους παραγωγής κι άλλα σχέδια".

Ο κ. Ντι Μάγιο επέμεινε «στην εφαρμογή της πολιτικής του δικτύου των διαδρόμων», για τη σύνδεση των και των λιμένων στη Μεσόγειο με τους αντίστοιχους στην Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα και «με τις πετρελαιοπηγές και το αέριο από τις χώρες αυτές», καθώς πλέον είναι πιο επιτακτικό να θεωρείται η Σαουδική Αραβία «πολύ περισσότερο από απλή πλατφόρμα μεταξύ της Ασίας και την ευρωπαϊκή οικονομία». Ο ίδιος πρότεινε να χρησιμοποιηθεί στην προοπτική αυτή και το σχέδιο IMEG για τη σύνδεση της Ινδικής με την Ευρωπαϊκή οικονομία, κάτι για το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας η ανθεκτικότητα των υποδομών.

Κυρίως δε "να αυξηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης πετρελαίου και αερίου και ως προς αυτό πρέπει οι δύο πλευρές να συνεργασθούμε, ώστε να μετριασθούν τα σοκ", όπως η προμήθεια καυσίμων για αεροσκάφη που μόνο για την ΕΕ ανέρχεται στο 50% της συνολικής ποσότητας.

Όσον αφορά τα μέτρα για να μειωθεί η εξάρτηση από τα καύσιμα του Κόλπου ο κος Ντι Μάγιο τόνισε πως οι δύο πλευρές (ΕΕ και GCC) "επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές (όπως εμείς στο Renew Europe) κι αυτό το γεγονός μας ενθαρρύνει να συνδέσουμε τα προγράμματά μας". Όπως τόνισε "το να επενδύεις στις ανανεώσιμες, δε σημαίνει πως επενδύεις στην απομόνωση, χρειαζόμαστε τους εταίρους μας στον Κόλπο και για τις ανανεώσιμες πηγές κι όχι μόνο για τα ορυκτά καύσιμα".

Αυτό υλοποιείται, όπως τόνισε, πρώτον, «με αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών για τον Κόλπο στο έδαφος της ΕΕ με αιολικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια και εισάγοντας την ηλεκτρική ενέργεια με διασυνδέσεις», κάτι που αξιώνουν οι χώρες της ΕΕ και δεύτερον, «με τη μετατροπή αυτής της ενέργειας σε υδρογόνο» και προς αυτήν την κατεύθυνση συνεργάζεται η ΕΕ με τη Σ. Αραβία και το Ομάν, αλλά και ιδιωτικές εταιρείες "όχι απλά από λιμάνι σε λιμάνι, αλλά και από περιφέρεια σε περιφέρεια".

Ο κ. Ντι Μάγιο δήλωσε πως η παρούσα κρίση θα επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση, αλλά «ταυτόχρονα θα επιταχύνει και τη σύνδεση και διασύνδεση των σχέσεών μας με τις χώρες του GCC, οι οποίες δεν είναι μόνον αξιόπιστοι εταίροι για τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κρίσιμες πρώτες ύλες, επειδή είναι κρίσιμες ως συνδετικός κρίκος με την Αφρική κι είναι επίσης σημαντικές για τις κοινές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες».

«Συνεπώς η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή μετάβαση θα αυξήσει τη συνεργασία με τις χώρες του GCC», κατέληξε ο κος Ντι Μάγιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

