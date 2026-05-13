Reuters: H Σαουδική Αραβία φέρεται να έπληξε πολιτοφυλακές στο Ιράκ – Αναφορές για επιθέσεις και από το Κουβέιτ

Μαχητικά της Σαουδικής Αραβίας φέρεται να βομβάρδισαν στόχους που συνδέονται με ισχυρές σιιτικές πολιτοφυλακές, υποστηριζόμενες από την Τεχεράνη, στο Ιράκ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ενώ, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές του πρακτορείου Reuters που έχουν γνώση του ζητήματος, πραγματοποιήθηκαν και ανταποδοτικά πλήγματα από το Κουβέιτ προς το Ιράκ.

Σύμφωνα με το Reuters, τα πλήγματα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο μοτίβο στρατιωτικών αντιδράσεων στον Περσικό Κόλπο, που παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια μιας σύγκρουσης η οποία έχει παρασύρει ευρύτερα τη Μέση Ανατολή, μετά τα κοινά ισραηλινο-αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν ιρανικά πλήγματα σε χώρες του Κόλπου και στο Ισραήλ, τα οποία ταρακούνησαν την παγκόσμια οικονομία και οδήγησαν στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι πηγές για τα πλήγματα από τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ περιλαμβάνουν τρεις Ιρακινούς αξιωματούχους ασφαλείας και στρατιωτικούς, έναν δυτικό αξιωματούχο και δύο πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για το ζήτημα, εκ των οποίων το ένα στις ΗΠΑ, τονίζει το Reuters.

Τα σαουδαραβικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν από μαχητικά της πολεμικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας εναντίον στόχων πολιτοφυλακών που συνδέονται με το Ιράν, κοντά στα βόρεια σύνορα του βασιλείου με το Ιράκ, σύμφωνα με έναν δυτικό αξιωματούχο και μια πηγή που έχει ενημερωθεί για το ζήτημα. Ο δυτικός αξιωματούχος ανέφερε ότι ορισμένα από τα πλήγματα σημειώθηκαν γύρω στην περίοδο της εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν στις 7 Απριλίου.

Οι επιθέσεις είχαν στόχο τοποθεσίες από τις οποίες εκτοξεύονταν επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά της Σαουδικής Αραβίας και άλλων χωρών του Κόλπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Επικαλούμενες στρατιωτικές εκτιμήσεις, οι ιρακινές πηγές ανέφεραν ότι εκτοξεύτηκαν ρουκέτες τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις από το έδαφος του Κουβέιτ προς το Ιράκ. Μία σειρά πληγμάτων έπληξε θέσεις πολιτοφυλακών στο νότιο Ιράκ τον Απρίλιο, σκοτώνοντας αρκετούς μαχητές και καταστρέφοντας εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε η φιλοϊρανική πολιτοφυλακή Kataib Hezbollah για επικοινωνίες και επιχειρήσεις drones, όπως ανέφεραν.

Το Reuters σημειώνει πως δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αν οι ρουκέτες από το Κουβέιτ εκτοξεύθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ή από τον αμερικανικό στρατό, ο οποίος διατηρεί ισχυρή παρουσία στη χώρα. Ο αμερικανικός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το υπουργείο Πληροφοριών του Κουβέιτ και η ιρακινή κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Σαουδική Αραβία επιτέθηκε και στο Ιράν

Ένας αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι η χώρα επιδιώκει την αποκλιμάκωση, την αυτοσυγκράτηση και τη «μείωση των εντάσεων με στόχο τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής», χωρίς όμως να αναφερθεί στο ζήτημα των επιθέσεων εναντίον του Ιράκ.

Την Τρίτη, το Reuters μετέδωσε ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε επιθέσεις απευθείας εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, ως αντίποινα για επιθέσεις εναντίον του βασιλείου, κάτι που αποτελεί την πρώτη γνωστή περίπτωση κατά την οποία το Ριάντ χτύπησε ιρανικό έδαφος. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν επίσης παρόμοιες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Όμως, σύμφωνα με όλες τις πηγές, εκατοντάδες από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξαν τον Κόλπο προέρχονταν από το Ιράκ.

Κανάλια του Telegram που συνδέονται με τις πολιτοφυλακές δημοσίευαν επανειλημμένα, κατά τη διάρκεια του πολέμου, ανακοινώσεις στις οποίες ανέφεραν επιθέσεις εναντίον στόχων σε χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ.

Οι συνεχείς επιθέσεις από ένα δεύτερο μέτωπο στο Ιράκ οδήγησαν τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ να χάσουν την υπομονή τους απέναντι στις πολιτοφυλακές, οι οποίες διαθέτουν συνολικά δεκάδες χιλιάδες μαχητές και οπλοστάσια που περιλαμβάνουν πυραύλους και drones.

Το Κουβέιτ κάλεσε τον εκπρόσωπο του Ιράκ στη χώρα τρεις φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου για να διαμαρτυρηθεί για τις επιθέσεις, καθώς και για την εισβολή στο προξενείο του Κουβέιτ στην πόλη της Βασόρας στις 7 Απριλίου. Η Σαουδική Αραβία κάλεσε επίσης τον πρέσβη του Ιράκ στις 12 Απριλίου για να διαμαρτυρηθεί για τις επιθέσεις.

