Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναμένει να ενεργήσει ως μεσολαβητής στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία δεδομένης της τρέχουσας προσέγγισης της, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι η Ευρώπη εμπλέκεται επί του παρόντος στη σύγκρουση, στο πλευρό της Ουκρανίας.

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από τον Φεβρουάριο, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μεσολαβούσαν μεταξύ των δύο χωρών, έχουν επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

