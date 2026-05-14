Ντράγκι: «Είμαστε πραγματικά μόνοι, μαζί» στην εποχή του Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, απηύθυνε μια αυστηρή προειδοποίηση προς την Ευρώπη από το Άαχεν της Γερμανίας την Πέμπτη.

«Για πρώτη φορά από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας, είμαστε πραγματικά μόνοι, μαζί», δήλωσε ο Ντράγκι κατά την παραλαβή του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου, το οποίο απονέμεται σε προσωπικότητες για την προσφορά τους στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, σύμφωνα με το Politico.

Ο Ντράγκι επέμεινε στο μήνυμά του ότι η Ευρώπη πρέπει να οργανωθεί και να αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα - μια πραγματικότητα στην οποία οι ΗΠΑ έχουν γίνει «πιο ανταγωνιστικές και απρόβλεπτες» και «ενδέχεται να μην εγγυώνται πλέον την ασφάλειά μας».

Η προειδοποίησή του έρχεται σε μια συγκυρία όπου η Ευρώπη παλεύει με την υποτονική ανάπτυξη και το διευρυνόμενο χάσμα παραγωγικότητας σε σχέση με τις ΗΠΑ. Οι πιέσεις αυτές έχουν ενταθεί μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, με την Ουάσινγκτον να υιοθετεί μια πιο συγκρουσιακή γραμμή στα θέματα του εμπορίου και της ασφάλειας.

Ο Ντράγκι, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, επέστρεψε στο πολιτικό προσκήνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσης το 2024 για την αναστροφή της οικονομικής παρακμής του μπλοκ. Το ετήσιο κόστος για την υλοποίηση των συστάσεων αυτού του σχεδίου έχει έκτοτε αυξηθεί στα 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ.

«Κάθε στρατηγική εξάρτηση πρέπει τώρα να επανεξεταστεί», δήλωσε ενώπιον του κοινού - στο οποίο συμμετείχαν ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η διάδοχός του στην προεδρία της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης - προειδοποιώντας ότι «αν το άνοιγμα (των αγορών) παραμένουν η μόνη μας απάντηση, αυτό ισοδυναμεί με απουσία απόφασης».

Ο Ντράγκι ξεχώρισε την τεχνητή νοημοσύνη και την άμυνα ως δύο κρίσιμους τομείς στους οποίους η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει ταχύτατα τις επενδύσεις της, ενώ τόνισε ότι οι ενεργειακές υποδομές είναι απαραίτητες τόσο για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα όσο και για την ασφάλεια.

Επέκρινε επίσης την αργή πρόοδο της Ευρώπης σε αυτή την πορεία, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ συχνά «αποδυναμώνουν και καθυστερούν» τη δράση, με αποτέλεσμα αυτή τελικά να υπολείπεται των αναγκών.

«Τα πενιχρά αποτελέσματα διαβρώνουν τη νομιμοποίηση, και η αδύναμη νομιμοποίηση κάνει την επίτευξη αποτελεσμάτων ακόμα πιο δύσκολη. Πρέπει να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

