Η Σαουδική Αραβία καταδικάζει τις ενέργειες Ισραηλινών αξιωματούχων στο Τζαμί Αλ-Άκσα

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε ανακοίνωση, καταδικάζοντας αυτό που χαρακτήρισε ως «προκλητικές πρακτικές» των ισραηλινών αρχών στο συγκρότημα του τεμένους Αλ-Άκσα.

Το Αλ-Ακσα, το οποίο βρίσκεται στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, είναι ένας από τους αγιότερους τόπους στον κόσμο για τους μουσουλμάνους, αλλά ταυτόχρονα και ο ιερότερος για τους Εβραίους. Αποτελεί μάλιστα εδώ και καιρό σημείο ανάφλεξης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών.

Η ανακοίνωση, η οποία δεν κατονόμασε κανέναν αξιωματούχο, ανέφερε δύο συγκεκριμένα περιστατικά: Ένας αξιωματούχος εισέβαλε στο τζαμί υπό την προστασία της ισραηλινής αστυνομίας και ένας άλλος αξιωματούχος ύψωσε τη σημαία του Ισραήλ στην αυλή του τζαμιού.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، وآخرها اقتحام مسؤول في سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ورفع مسؤول آخر لعلم سلطات الاحتلال… pic.twitter.com/WxFYvJBibt — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 14, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων, ένας από τους αξιωματούχους ήταν ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος εισήλθε στο συγκρότημα υπό αστυνομική προστασία, ύψωσε την ισραηλινή σημαία κοντά στον Θόλο του Βράχου και χόρεψε με υποστηρικτές και το μέλος της Κνεσέτ Γιτζάκ Κρόιζερ, που τον συνόδευε.

Η Σαουδική Αραβία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει πρακτικές που, όπως είπε, παραβιάζουν τους διεθνείς νόμους και κανόνες και να θεωρήσει τις ισραηλινές αρχές υπόλογες για αυτό που χαρακτήρισε «σοβαρές παραβιάσεις» εναντίον ισλαμικών ιερών τόπων και Παλαιστινίων πολιτών.

Πηγή: skai.gr

