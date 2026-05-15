Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουλάχιστον 78 νεκροί από το Σάββατο στην Αϊτή σε συγκρούσεις συμμοριών

Οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε συνοικίες της Πορτ-ο-Πρενς στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 78 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 10 αμάχων

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Αϊτή

Οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε συνοικίες της αϊτινής πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 78 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 10 αμάχων, από το Σάββατο, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό για τον οποίο ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Πέμπτη το γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη χώρα της Καραϊβικής (BINUH).

«Οι συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών στις κοινότητες Σιτέ Σολέιγ και Κρουά ντε Μπουκέ σκότωσαν τουλάχιστον 78 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 66 από την 9η Μαΐου», τόνισε το BINUH, το οποίο διευκρίνισε ότι οι 10 άμαχοι ήταν κάτοικοι: κατά τις πληροφορίες του, επρόκειτο για 5 άνδρες, 4 γυναίκες και κοριτσάκι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αϊτή συμμορίες συγκρούσεις
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark