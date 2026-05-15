Οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε συνοικίες της αϊτινής πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 78 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 10 αμάχων, από το Σάββατο, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό για τον οποίο ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Πέμπτη το γραφείο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη χώρα της Καραϊβικής (BINUH).

«Οι συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών στις κοινότητες Σιτέ Σολέιγ και Κρουά ντε Μπουκέ σκότωσαν τουλάχιστον 78 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 66 από την 9η Μαΐου», τόνισε το BINUH, το οποίο διευκρίνισε ότι οι 10 άμαχοι ήταν κάτοικοι: κατά τις πληροφορίες του, επρόκειτο για 5 άνδρες, 4 γυναίκες και κοριτσάκι.

Πηγή: skai.gr

