Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: 21 οι νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας χθες

«Οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια για να εντοπίσουν ανθρώπους στο ακίνητο που κατέρρευσε στο Κίεβο» ανέφερε η υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ουκρανία

Ο απολογισμός των ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη έγινε βαρύτερος, φτάνοντας τους 21 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Οι διασώστες συνεχίζουν ασταμάτητα να ψάχνουν στα συντρίμμια για να εντοπίσουν ανθρώπους στο ακίνητο (σ.σ. το οποίο κατέρρευσε) στη συνοικία Νταρνίτσκι», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω Telegram.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Ρωσία Κίεβο ρωσικά πλήγματα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark