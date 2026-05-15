Ουκρανία: 21 οι νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας χθες

Ο απολογισμός των ρωσικών μαζικών αεροπορικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη έγινε βαρύτερος, φτάνοντας τους 21 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων 3 παιδιών, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Οι διασώστες συνεχίζουν ασταμάτητα να ψάχνουν στα συντρίμμια για να εντοπίσουν ανθρώπους στο ακίνητο (σ.σ. το οποίο κατέρρευσε) στη συνοικία Νταρνίτσκι», πρόσθεσε η ίδια πηγή μέσω Telegram.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

Πηγή: skai.gr

