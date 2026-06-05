Η Μαντόνα ξέρει όσο λίγοι να τραβά όλα τα βλέμματα πάνω της, όμως αυτή τη φορά κατάφερε να κόψει την ανάσα των θαυμαστών της για έναν, μάλλον, διαφορετικό λόγο.

Η 67χρονη «βασίλισσα της ποπ» εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην Times Square της Νέας Υόρκης, σε μια συναυλία για την έναρξη του Pride. Η σκηνή ήταν στημένη ψηλά πάνω από το πλήθος, με ένα διάφανο προστατευτικό κιγκλίδωμα στην άκρη της, όμως η Μαντόνα δεν δίστασε να κάνει μια κίνηση που προκάλεσε πανικό στους θεατές.

Madonna dangles her leg over the stage barrier at Times Square pop up concert with Grindr. pic.twitter.com/myFpU5EsKj — Pop Crave (@PopCrave) June 5, 2026

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, πέρασε το ένα της πόδι πάνω από το προστατευτικό, μένοντας για λίγα δευτερόλεπτα μετέωρη πάνω από το κοινό. Η εικόνα μεταδόθηκε και μέσω livestream, με αποτέλεσμα οι αντιδράσεις στα social media να είναι άμεσες. Πολλοί θαυμαστές έγραψαν ότι τρόμαξαν βλέποντάς την, ενώ άλλοι σχολίασαν με χιούμορ πως «δεν ήταν έτοιμοι» για μια τέτοια στιγμή.

Η Μαντόνα συνέχισε κανονικά το σόου της, φορώντας εντυπωσιακό κορσέ σε ροζ και μπλε αποχρώσεις και ψηλές μπότες. Στη σκηνή παρουσίασε τραγούδια από το επερχόμενο άλμπουμ της «Confessions II», αλλά και κομμάτια από το κλασικό πλέον «Confessions on a Dance Floor» του 2005, όπως τα Hung Up, Get Together και I Love New York.

Times Square was packed tonight as thousands gathered for Madonna’s free Pride Month celebration with Grindr.



At 67, the Queen of Pop still knows how to bring New York City to a standstill, and get everyone dancing 🌈🗽 pic.twitter.com/m1BjIyz6wr — New York Mickey (@MickmickNYC) June 4, 2026

Στο πλευρό της βρέθηκε και ο Βρετανός DJ και παραγωγός, Στιούαρτ Πράις, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και στο αρχικό «Confessions on a Dance Floor». Το νέο άλμπουμ της Μαντόνα αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου και ήδη η σταρ έχει αρχίσει δυναμικά την προώθησή του, με εμφανίσεις που συνδυάζουν μουσική, θέαμα και έντονο συμβολισμό.

Πηγή: skai.gr

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