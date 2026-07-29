Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας Πελοποννήσου.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:15 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ και 13 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Τριφυλίας, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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