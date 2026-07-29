Χρυσοχοΐδης: Όποιος επιχειρεί να επιβάλει τον φόβο με τη βία θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί

Ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως στις περιέγραψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στη Θεσσαλονίκη.

«Η ασφάλεια είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Δεν είναι προνόμιο ορισμένων περιοχών ή ορισμένων κοινωνικών ομάδων», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης και συνέχισε:

«Γι' αυτό και η πολιτική μας έχει έναν καθαρό προσανατολισμό: Αστυνομία παρούσα, επαγγελματική, αποτελεσματική και λογοδοτούσα. Αστυνομία κοντά στον πολίτη και ταυτόχρονα αποφασιστική απέναντι σε εκείνους που απειλούν τη ζωή, την περιουσία και την κοινωνική ειρήνη».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης εξήρε τη δράση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης που δείχνει στο Α' εξάμηνο του 2026 βελτίωση σε όλους τους δείκτες αντιμετώπισης της παραβατικότητας και έκανε ειδική αναφορά και στα εγκλήματα τρομοκρατίας και στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

«Η Βάγια δεν είναι απλώς ένα όνομα σε μια δικογραφία, ούτε ακόμη ένα θύμα της τρομοκρατικής βίας. Ήταν μια μητέρα, ένας άνθρωπος αγαπημένος, μια πολύτιμη παρουσία για την οικογένειά της. Η ζωή της αφαιρέθηκε άδικα μέσα στο ίδιο της το σπίτι — εκεί όπου κάθε άνθρωπος δικαιούται να αισθάνεται ασφαλής», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και υπογράμμισε:

«Πίσω από τον θάνατό της μένει μια οικογένεια βαθιά πληγωμένη και ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει. Στεκόμαστε δίπλα στους δικούς της ανθρώπους με σεβασμό, συμπαράσταση και βαθιά οδύνη. Και κρατούμε ζωντανή τη μνήμη της ως διαρκή υπενθύμιση του χρέους μας: να προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, την ασφάλεια και τη Δημοκρατία».

«Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε μια γρήγορη και ουσιαστική απάντηση», συνέχισε ο υπουργός και προσέθεσε:

«Με επίμονη έρευνα, αξιοποίηση του αποδεικτικού υλικού και συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συνελήφθησαν τα πρόσωπα που κατηγορούνται για συμμετοχή στην επίθεση και σχηματίστηκε μια ολοκληρωμένη δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι έχουν πλέον παραπεμφθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Εκεί θα κριθούν, με βάση τις αποδείξεις, την ποινική δικονομία και τον νόμο.

Η υπόθεση αυτή έχει σαφή τρομοκρατική διάσταση, όπως αποτυπώνεται και στην ποινική διερεύνησή της. Και εδώ χρειάζεται να είμαστε απολύτως καθαροί: Η τρομοκρατική βία δεν είναι πολιτική πράξη, δεν είναι διαμαρτυρία και δεν είναι "ελαφριά" παραβατικότητα. Όταν τοποθετείται ένας εμπρηστικός μηχανισμός σε κατοικία, όταν στοχοποιούνται άνθρωποι και τίθενται σε κίνδυνο ανυποψίαστοι πολίτες, δεν έχουμε συμβολική ενέργεια. Έχουμε εγκληματική βία που μπορεί να σκοτώσει — και, στην περίπτωση της Βάγιας Νέστορα, σκότωσε. Στη Δημοκρατία η πολιτική διαφωνία είναι ελεύθερη, ακόμη και όταν είναι σκληρή. Η βία, όμως, δεν είναι άποψη. Το μίσος δεν είναι ιδεολογία.

Κανένας πολιτικός ή ιδεολογικός αυτοπροσδιορισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για εμπρησμούς, επιθέσεις και δολοφονίες. Όποιος επιχειρεί να επιβάλει τον φόβο με τη βία, θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Νωρίτερα, στον ίδιο χώρο έγιναν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου αμφιθεάτρου του Αστυνομικού Μεγάρου για συσκέψεις και εκδηλώσεις της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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