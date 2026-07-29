Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέσι Τρικάλων, ενώ -σύμφωνα με πληροφορίες- προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 11:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 17 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Τρικκαίων.

Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.



Πηγή: skai.gr

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