Ryanair: Αλλαγή στην πολιτική θέσεων για οικογένειες

Η Ryanair αλλάζει την πολιτική της για τις οικογένειες που ταξιδεύουν και πλέον θα επιτρέπει στους γονείς να κάθονται δίπλα στα μικρά παιδιά τους χωρίς να καταβάλλουν επιπλέον χρέωση για κράτηση θέσης, μετά την έναρξη έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Οι ενήλικες που ταξιδεύουν με παιδιά και δεν επιθυμούν να πληρώσουν για προεπιλεγμένη θέση θα ενημερώνονται πλέον για τη δωρεάν κατανομή θέσεων μετά το check-in. Η αεροπορική εταιρεία υποστηρίζει ότι η νέα πρακτική ευθυγραμμίζεται με όσα εφαρμόζουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, δήλωσε ότι η εταιρεία «προσαρμόζεται διστακτικά σε αυτό το βιομηχανικό πρότυπο», επιμένοντας ωστόσο ότι η προηγούμενη πολιτική της ήταν πλήρως συμβατή με τη νομοθεσία και προσέφερε στις οικογένειες «σιγουριά» κατά την κράτηση.

Η αλλαγή έρχεται μετά την απόφαση της βρετανικής Αρχής Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) να εξετάσει εάν η πολιτική της Ryanair ήταν άδικη βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Η CMA ανακοίνωσε ότι θα ελέγξει κατά πόσο η νέα πολιτική της εταιρείας συμμορφώνεται με τον νόμο, διευκρινίζοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Τι ίσχυε μέχρι σήμερα

Με βάση την προηγούμενη πολιτική, η Ryanair ανέφερε ότι οι ενήλικες που ταξίδευαν με παιδιά πλήρωναν μία χρέωση για κράτηση θέσης, ενώ μπορούσαν να επιλέξουν δωρεάν θέσεις δίπλα τους για έως και τέσσερα παιδιά.

Η πρακτική αυτή οδηγούσε συνήθως σε επιβάρυνση περίπου 8 λιρών ανά διαδρομή, σύμφωνα με τα στοιχεία της CMA όταν ξεκίνησε την έρευνά της.

Η αρχή είχε αναφέρει ότι εξετάζει εάν η πολιτική θέσεων της εταιρείας σήμαινε πως οι γονείς πλήρωναν για την κάλυψη υποχρεώσεων της αεροπορικής εταιρείας που σχετίζονται με την ασφάλεια των παιδιών και τις ανάγκες επιβατών με αναπηρία, όπως προβλέπουν οι αεροπορικοί κανονισμοί.

Παράλληλα, σημείωσε ότι άλλες αεροπορικές εταιρείες προσφέρουν τη θέση των παιδιών δίπλα σε γονέα ή κηδεμόνα δωρεάν ή πραγματοποιούν αυτόματο διαχωρισμό θέσεων κατά την κράτηση χωρίς κόστος.

Η Ryanair υποστήριξε ότι η προηγούμενη πολιτική της, έδινε στις οικογένειες τη δυνατότητα να γνωρίζουν από την ώρα της κράτησης πού θα κάθονταν, κάτι που, όπως ανέφερε, εκτιμούσαν οι επιβάτες.

Με τη νέα ρύθμιση, οι «δωρεάν θέσεις γονέων» θα βρίσκονται στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, καθώς οι μπροστινές θέσεις συνήθως παραμένουν δεσμευμένες.

Η εταιρεία χαρακτήρισε την αλλαγή «μικρή προσαρμογή πολιτικής» και ανέφερε ότι τέθηκε σε εφαρμογή την Πέμπτη, χωρίς να αναμένει επίδραση στα έσοδά της.

Αντιδράσεις από Ryanair και οργανώσεις καταναλωτών

Ο Μάικλ Ο’Λίρι επέκρινε τη CMA για την παρέμβασή της, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική οικογενειακών θέσεων της Ryanair είχε «γίνει αποδεκτή από τους καταναλωτές ως η πιο προοδευτική και διαφανής στην Ευρώπη».

«Αντί να προωθεί τον ανταγωνισμό και χαμηλότερους ναύλους για τους καταναλωτές, η CMA προσπαθεί να υποχρεώσει τη Ryanair να υιοθετήσει τη λιγότερο διαφανή και λιγότερο φιλική προς τους καταναλωτές πολιτική οικογενειακών θέσεων που εφαρμόζουν οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες, απλώς επειδή αποτελεί το πρότυπο του κλάδου», δήλωσε.

Εκπρόσωπος της CMA απάντησε ότι η Ryanair υποστηρίζει πως η νέα πολιτική της συμμορφώνεται με τη νομοθεσία και ότι αυτό θα εξεταστεί διεξοδικά.

«Αν ισχύει, είναι μια νίκη για τις οικογένειες, οι οποίες δε θα χρειάζεται πλέον να πληρώνουν για να κάθονται με τα παιδιά τους», ανέφερε η αρχή, προσθέτοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Η καταναλωτική οργάνωση «Which?», η οποία είχε προηγουμένως αναδείξει το θέμα, υποστήριξε ότι δε θα έπρεπε να χρειαστεί να καταγγείλει τις «αδικαιολόγητες χρεώσεις» για να υπάρξει αλλαγή.

Ο Ρόρι Μπόλαντ, διευθυντής του «Which? Travel», δήλωσε ότι η Ryanair «δεν είναι ευχαριστημένη που υποχρεώθηκε να κάνει το σωστό» και ότι η οργάνωση θα ελέγχει, τους επόμενους μήνες, αν όλοι οι γονείς θα κάθονται πράγματι δίπλα στα παιδιά τους χωρίς χρέωση.



Πηγή: skai.gr

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